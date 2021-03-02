47名民主派人士涉因參與或組織民主派初選，被控違反國安法中串謀顛覆國家政權罪，法庭昨晚通宵處理保釋申請，代表林景楠的資深大狀許紹鼎昨在庭上一句：「聯想下今朝早，兩個女問爸爸喺邊？今晚返唔返到嚟？個擔憂係閣下席前，可以話係一個困難」，令人動容。今早林景楠的Facebook專頁貼出由女兒Jasmine親手繪畫的圖書，直言希望賺錢買下爸爸的時間，換取爸爸回家陪伴，近百網民留言安慰。

林景楠的Facebook專頁今早發帖，指其長女Jasmine問及「爸爸在哪裡？」，並希望與爸爸媽媽一同玩耍，而帖文更附有由Jasmine創作的「Money Monster（金錢怪獸）」圖書，提到她是一個金錢怪獸，會不停賺錢，但所賺到的錢並非用作買衫、買玩具，而是用來給予爸爸媽媽，希望一家人一同玩耍。

帖文一出後有近3,000網民回應，有人讚好，也有人表示「抱抱」，亦有網民留言安慰他們一家，相信林景楠可早日回家。

至於凌晨不適感暈跌倒在地送院的被告之一、灣仔區議會主席楊雪盈Facebook專頁解釋，因昨午12時進食後，一直捱到晚上12時才能匆匆進食晚餐，由於審訊時間長，身體無法承受，有一刻突然暈眩耳鳴，眼前一黑失去意識數秒，暈倒期間獲郭家麒醫生的照料，以及醫護人員的照顧。而留院其間，警方曾不允許她致電律師，直到今早9時許才可親身接觸。楊雪盈特別感謝市民聲援47名被告，昨日當黃浩銘在庭上高呼「出面好多人，圍繞法庭」時，她非常感動。

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