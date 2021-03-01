中文大學學生會「朔夜」上任不足一天，就因遭校方封殺而黯然總辭，成為創校以來最「短命」的學生會當選內閣。會長林睿晞（Issac）及副會長羅子維（子維）昨接受《蘋果》專訪時坦言，整場風波中最教他們心寒的，是校方發封殺聲明後變臉，感到被出賣，「我好記得，我哋當選嗰陣，有大學高層過嚟拍我膊頭講恭喜晒」。對於校長段崇智聲言不會放棄年輕人，如今他們只覺諷刺。

記者 羅智堅

中大第51屆學生會朔夜舉行總辭記者會前，Issac正埋頭苦幹，從沒料到上任後首份工作就是準備辭職宣言，「真係好欷歔。」

上月24日，朔夜挾近4,000信任票正式當選，支持率近99%。Issac及子維憶起那晚情景，臉上仍止不住笑意，「我哋嘅票數係14年嚟最高」。在疫情及現時香港的情勢下，投票率和支持率之高屬預料之外，有校方高層特意送上「祝福」：「我好記得，我哋當選嗰陣，有大學高層過嚟拍我膊頭講恭喜晒。」

「佢哋教學生誠信，但佢哋先係最唔真誠嗰個」

勝利的喜悅維持不足24小時，校方突於翌晚（25日）發表封殺聲明，祭出多項制裁朔夜的措施。當時Issac還在準備當選宣言，直至收到傳媒及同學查詢，「成件事真係好愕然」。

當刻Issac感到慌亂、匪夷所思，對日前校方人員的祝福感到心寒。他指中大創校先賢畢生追求民主，「覺得係俾人出賣⋯⋯我哋會諗到（學界會被）打壓，但無諗過中大會做第一間」。子維也慨嘆，校方變臉之快是兩人始料不及，反映成人世界的虛偽，「好多時佢哋教學生誠信，例如學術誠信咁，但佢哋先係最唔真誠嗰個。」

朔夜在被封殺當晚凌晨舉行記招回應，候任副會長何思珩發言時一度落淚。故作堅強的Issac和子維也幾乎淚崩，尤其當有內閣成員說：「點解我哋努力咗咁耐，但結果都係咁殘忍？」

憂中大學生會淪為附和校方的機構

對Issac及子維而言，穿上中大學生會幹事的紅色T恤，是過去兩年來的「夢想」。上任不足一天就請辭，子維固然不捨，「學生會室入面有塊『要知天下事』嘅牌匾，但若果學生會連民主、自由都保唔住，個牌匾仲值唔值得留戀呢？」他擔心往後的中大學生會或丟失承傳先賢精神的傳統，甚至淪為附和校方的機構。

事到如今，Issac仍在質疑辭職是否正確的決定，亦料到會受到痛罵，「即使同學唔明白，我都明白。我哋係抵罵嘅。」但近日成員受到的滋擾和死亡恐嚇「幾何級數地」增加，「辭職，或者只係希望保留卑微嘅風骨。」

中大校長段崇智近日向傳媒聲稱不會放棄年輕人，但Issac指校方竟以要脅誅連其他學生組織的手段迫使「朔夜」辭職，「依家諗返，只係覺得好諷刺，佢（段崇智）係講一套做一套」。他慨嘆，此刻校方與同學已失去互信，現在只希望校方撤回針對學生組織的封殺措施。

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