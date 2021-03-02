觀塘區議員梁凱晴早前就去年的六四集會案認罪，法院將於4月底再開庭，屆時或會判處入獄。她說，有次在家吃飯時，媽媽問了一句如果女兒坐監的話怎麼辦，爸爸講了一句「咁就真係一殼眼淚啦」。梁凱晴回想這段對話，總會感到心酸。

不過，她說自己沒有後悔2019年參選區議會的決定，即使犧牲了本身的會計師的職業，也不會看後看，「我希望可以繼續留在香港，同咁多位香港人互相陪伴」。

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EP7 陳文敏：我不說「法治已死」，不等於是逃避問題

EP8 法政匯思召集人陳信忻：如何在亂世下看待法律

EP9 許智峯：如果冇老婆仔女，我好可能已經做咗衝衝子坐監

EP10 眾志解散 但教育議題不可放棄 鄭家朗：幾辛苦都要做

EP11 張超雄──「左膠」與「阻膠」的反思

EP12 鄒家成：難以形容12港人家屬的痛苦 事件影響一生

EP13 陳虹秀：試過留喺屋企睇直播，結果都係坐立不安要去前線

EP14 從前線走入體制 教協總幹事沈偉男還是那個社運青年嗎？

EP15 法治崩壞之下 律師還能做甚麼──專訪法政匯思李安然

EP16 回首反送中 新任民陣召集人陳皓桓：我知自己雙手沾滿鮮血

EP17 考過警察終入政界 林卓廷：早已認清中共，預咗坐監受酷刑

EP18 新書記錄反送中歷史 馬嶽：叫人認命是沒有反抗精神的說法

EP19 身負7條控罪拒絕流亡 尹兆堅：絕不退出民主運動

EP20 新學生組織堅持周末擺街站 召集人王逸戰：願死於斯

EP21 羅健熙：我會在香港留到最後，就算唔夠打，至少都要一路煩住你

EP22 沙田區議員李志宏：民政處不斷打壓民選議會，連民生議題都不放過

EP23 開餐廳順便實踐勞工政策 譚文豪：困境下更要尋找不同出路

EP24 民政打壓下區議員寸步難行 林兆彬：僅餘功能是以身份協助手足

EP25 不忍他人受苦 劉頴匡：如果要有人送中，我唔介意嗰個係我

EP26 首名DQ區議員 洪駿軒：我唔捨得翠屏 終於明移民係咩感受

EP27 真正的行動者 呂智恆：最後悔當年冇幫梁天琦助選

EP28 醉心街舞12年 力推文化戰線 李予信：跳舞其實好政治

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