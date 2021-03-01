【本報訊】食物及衞生局上月宣佈食肆可恢復晚市堂食，條件是顧客必須以手機掃描「安心出行」二維碼或登記個人資料，惟當局一直未回應如食客留假資料會否被檢控。有消息指食環署今日起會派出便衣人員「突襲」食店，查食客有否留下手寫資料或使用安心出行。

違者或被票控罰5,000元

自當局實施恢復晚市堂食，但要求顧客須以手機掃描「安心出行」二維碼或登記個人資料後，有不少人填寫「林鄭月娥」或「鄧炳強」等官員名稱，以示對措施的不滿。

消息指食環署今日將派出便衣人員「突襲」食店，如發現食客沒有留下手寫資料或使用安心出行，將可能被票控罰款5,000元。事實上，以往食衞局局長陳肇始曾被問及如市民留虛假資料是否屬違法，惟她並未有回應。早前有網民製作「翻版」安心出行網站，政府資訊科技總監辦公室曾回應指，製造或使用有關偽冒程式，有可能觸犯相關法例。

翻查政府憲報有關掃描「安心出行」的指示，並未有提及市民提交虛假資料屬違法，但599F章列明，如餐飲業務負責人不遵從有關指示，最高可被罰款五萬元及監禁六個月。執業大律師陸偉雄曾指，若有人使用假應用程式或假資料而獲得進入這些場地的許可，等同行騙，或觸犯不誠實使用電腦或行使虛假文書罪。

食環署回覆時未有回應「突襲」傳聞或食客提供假資料是否違法，僅重申根據法例，若餐飲業務負責人提供晚市堂食及四人一桌，則須確保顧客使用「安心出行」或登記個人資料，署方會加強巡查，在初期會進行宣傳教育，並在適切階段採取嚴厲的執法行動。若有餐飲業務處所負責人違規，將被檢控，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。