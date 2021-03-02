前年9.22市民擬發起機場「和你塞」，惟因應警方重兵嚴防，改為在各區堵路。年輕女咖啡師在旺角一輛私家車上被截查，及後被指當晚有份在旺角警署對開縱火及參與暴動等，案件今續審。小隊指揮官今作供同意，不知道被告從甚麼方向跑上車，更因「證據唔係好夠，懷疑唔夠強烈」，故當時沒有警誡被告。

被告蕭樂婷（26歲）否認暴動、在公眾地方管有攻擊性武器及兩項縱火罪。

認有警員大聲說話 強調對被告很客氣

辯方今盤問負責帶隊驅散群眾的小隊指揮官、高級督察吳振東，指現場有警員大聲說話，似乎並非如吳昨天所稱「我哋好客氣」。吳同意有警員大聲說話，但強調對被告的確很客氣。

吳供稱，他首次看見被告時，被告與為數約50人的一群男女向他迎面跑來，被告很接近私家車。私家車司機擺手著被告等人上車。吳自言有合理基礎懷疑他們與早前在旺角警署對開發生的縱火或非法集結案有關，故立即上前截停私家車。

惟吳同意，他不知道被告從哪裡跑到現場，有可能是從旺角警署跑來，亦有機會從砵蘭街跑來。

辯方指有警員強拉被告下車

辯方續指，當時私家車上有其他乘客拒絕下車，故警員以武力對待乘客，亦有警員抓住被告背部及左手，強行拉被告下車。吳不同意現場有警員以武力對待被捕人士，又指他是在被告下車後才看見被告，故看不到辯方所指有警員強行拉被告下車的情況。

另外，吳當時沒有警誡被告。辯方引用《警方查問疑犯及錄取口供規則指引》稱，在「有證據及有合理理由懷疑疑犯干犯罪行，應先警誡疑犯」，質問吳為何沒有警誡被告。吳解釋指是基於「證據唔係好夠，懷疑唔夠強烈」，又謂若調查後「加強我嘅懷疑」，到時才再定奪。

吳供稱，被告接受查問時答：「我頭先喺旺角警署出面X完差人，見到差人出嚟，驚咪走囉。」辯方今質疑被告根本沒有如此說，吳不同意。辯方再指，即使如吳所述，上述回答也僅提及旺角警署，根本沒提及縱火及與甚麼人在一起。聆訊明續。

【案件編號：DCCC334/20】

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