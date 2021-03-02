首劑有效率僅50.6%、中國科興製造的武漢肺炎疫苗，開打數日已通報多宗懷疑副作用事故。《蘋果》獲悉，一名患嚴重糖尿病的63歲老翁，接種科興後不足兩日，因嚴重不適入院，抵病房不久休克，同日去世，相信是首宗接種科興後死亡個案。院方翻查紀錄，才發現他曾在官涌體育館接種科興，不排除其死因與科興有關，已呈報衞生署及死因庭。

《蘋果》周二晚9時許率先報道此事後，衞生署罕有聯同院方在周三凌晨12時半舉行記者會，講述今次懷疑接種武肺疫苗後的嚴重異常事故。雖然院方出稿時稱，死者入院時指曾接種科興，但該院行政總監陳偉文見記者時卻稱，醫生急救時未知死者曾打針。衞生防護中心總監林文健亦卸責市民打針前應知風險，堅拒叫停接種。

醫管局遲2日通報 《蘋果》踢爆始出稿

《蘋果》分別接獲死者友人及醫生消息指，該名有嚴重糖尿病及肺部疾病的63歲老翁姓李，2月26日由一名朋友陪同，到官涌社區接種中心接種科興疫苗。據悉，老翁在接種前後均無不適，但上周六（27日）因嚴重不適，到伊利沙伯醫院急症室求診，再轉送病房觀察；其後休克，經醫護急救後，於28日凌晨時分不治。

事發後，政府一直沒主動公佈，直至《蘋果》周二晚9時許率先踢爆後，衞生署至10時許、即事發2日後才發稿交代。衞生署解釋，周二晚才接獲醫管局通報，已即時向局方索取更多資料調查及評估，暫未能確定此事與接種疫苗有關。署方會盡快將個案交給疫苗臨床事件評估專家委員會評估因果關係。據悉，委員會最快周三開會商討。

呼吸困難自行睇急症 醫生診斷支氣管炎

據了解，老翁除有嚴重糖尿病，亦有其他長期病患如心臟病等，亦有肺部疾病；院方一度懷疑老翁感染武漢肺炎，但快速測試證實呈陰性反應。之後有醫護翻查臨床訊息系統（CMS），發現老翁2日前曾接種科興疫苗，加上病者入院24小時內去世，於是按程序匯報管理層，立即安排驗屍等程序；並於周二匯報個案給死因庭跟進。

伊院在衞生署出稿後補充，指該名死者有長期病患及呼吸道病史，2月28日凌晨約1時半自行前往急症室求醫。當時病人清醒，但呼吸困難，並表示曾於26日接種科興。急症室醫生初步診斷病人患支氣管炎，病人凌晨約3時轉到內科病房，惟病況迅速惡化，經搶救後，延至早上約6時離世。

友人哽咽 斥接種中心未拒糖尿患者

其中一名死者友人向《蘋果》表示，對多年朋友猝逝感到愕然及傷感，但以她了解，死者生前只有糖尿病，不曾聽聞他有心臟病等其他疾病，「係知佢要食代糖取代糖份囉，但呢啲病唔會令佢無啦啦過身啩！」

她又稱，李翁上周五才接種科興疫苗，「兩日後就過身，有冇咁巧合呀大佬！」根據科興提交港府的報告，糖尿病患者必須「慎用」疫苗，意味他們欲接種疫苗，最好要有醫護人員的專業建議。死者友人怒斥，為何接種中心容許糖尿病患者入內打針，「點解好似來者不拒咁，好想知點解會咁……」說到這裏，她哽咽地表示不能再接受訪問。

藥劑師：「慎用」非不應接種

醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，科興報告上寫，糖尿病患者應「慎用」疫苗，並非指不應打針，而是待狀況穩定後，例如糖化血紅素（HbA1c）持續穩定，才可接種。他又指，醫護一般在打針前，較常問病人會否藥物過敏，很少詢問病人慢性病狀況，因難以「單靠病人把口話穩定，就信佢係穩定」，亦未必能花時間做更多測試確定。

至於應否叫停接種計劃，崔俊明表示，由於今次個案尚未有證據顯示與疫苗有關，故暫時不用叫停。但他呼籲有慢性病的市民，應先等待病況穩定才去打針。

呼吸系統專科醫生梁子超指出，患者打針前後沒不適，死因未必與疫苗直接相關，不排除與自身疾病有關，如心臟病，惟需等死因庭裁決，「同打針時間隔咗比較長，唔似係急性敏感反應，亦都唔似疫苗引發病徵，多數係本身自發疾病」。他認為，是否長期病患並非打針最主要考慮因素，而是病情是否穩定；反而長期病患者更需疫苗保護，得益更大。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷促請政府盡快確認此事是否與科興有關，「點樣去開誠佈公讓市民放心？如果係唔關事，要盡快出嚟澄清」。他同樣表示，「三高」十分常見，並非接種疫苗「禁忌」；若患者病情穩定受控，亦可打針。

倘證科興致死 可獲賠200萬元

若今次事件證實屬疫苗相關嚴重事故，將是本港首宗，相信會被納入政府較早前獲財委會撥款10億元的「疫苗保障基金」處理。據文件，每名嚴重異常死亡個案，40歲以上及以下的保障額分別為200萬元和250萬元；40歲以上及以下的受傷保障額，則分別為250萬元至300萬元。

84歲男打科興後 頭痛血壓高入院

此外，政府晚上公佈，自2月26日至周二晚8時，共有超過13,000名市民接種科興疫苗，累計由2月22日至周二，逾40,000人接種科興。另截至周二晚8時，共有逾18,000人在網上預約接種2劑科興，自2月23日以來累計逾25.4萬人預約。

而周二再增1宗接種科興疫苗不適送院個案。一名84歲男子周一到九龍灣體育館社區疫苗接種中心接種科興後，感頭痛及發現血壓高。經醫務站初部處理後，他於下午1時45分被送往聯合醫院。經治療及觀察後，他情況穩定，不用留院。

科興功效遜BioNTech 運抵新加坡未獲批

中國科興疫苗明顯缺乏長者接種數據，但香港高官仍「以身試藥」，被批評推市民做「白老鼠」。反觀新加坡，即使已支付部份訂金予科興，疫苗亦已運抵當地，但遲遲未批准使用，稱要待科興再提交有關生產、安全及有效率的詳細資料後再評估。不過在德國BioNTech疫苗運抵新加坡前7日，當局卻預早批准使用。

正當中國科興生產的「克爾來福」疫苗，連第三期臨床研究仍未刊登醫學期刊之際，外電報道，德國BioNTech生產的「復必泰」疫苗完成全球首個武肺疫苗大型真實世界研究，經評審後刊登醫學期刊。研究指，以色列120萬人打2劑BioNTech後，發現其整體有效率高達92%，遠高於科興2劑的僅62%。

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