47名參與民主派初選的人士被警方控以「串謀顛覆國家政權罪」，案件昨日在西九龍裁判法院提堂，控方申請將案件押後3個月，並反對各人保釋外出。總裁判官蘇惠德馬拉松式聽取辯方反對押後及申請保釋陳詞至今晨近3時，終因相繼有被告體力不支，蘇官才肯休庭，押後至今早11時半再續。惟今早到了原定開庭時間，雖已有不少律師到庭，但大部份被告仍未進入犯人欄，現時暫未有任何將會開庭的迹象。在觀看直播的法庭內，有記者疑不堪疲倦入睡，發出斷斷續續的鼻鼾聲。

【12:03】有兩名被告進入犯人欄，為受制於法庭直播鏡頭拍攝範圍， 畫面上看不清二人是誰。

47名被告為戴耀廷（56歲，退休）、區諾軒（33歲，大學客席講師）、趙家賢（35歲，東區區議員）、鍾錦麟（32歲，西貢區議員）、吳政亨（42歲，無業）、袁嘉蔚（27歲，南區區議員）、梁晃維（23歲，中西區區議員）、鄭達鴻（32歲，東區區議員）、徐子見（53歲，東區區議員）、楊雪盈（34歲，灣仔區議員）、彭卓祺（26歲，南區區議員）、岑子杰（33歲，沙田區議員）、毛孟靜（64歲，無業）、何啟明（32歲，深水埗區議員）、馮達浚（25歲，從事數碼營銷）、劉偉聰（53歲，大律師）、黃碧雲（61歲，無業）、劉澤鋒（24歲，議員助理）、黃之鋒（24歲，無業，正於赤柱監獄服刑）、譚文豪（45歲，商人）、李嘉達（29歲，觀塘區議員）、譚得志（49歲，現因其他案件還柙）、胡志偉（58歲，無業，現因其他案件還柙）、施德來（38歲，無業）、朱凱廸（43歲）、張可森（27歲，屯門區議員）、黃子悅（23歲，學生）、伍健偉（25歲，元朗區議員）、尹兆堅（51歲，葵青區議員）、郭家麒（59歲，醫生）、吳敏兒（50歲，職工盟主席）、譚凱邦（40歲，荃灣區議員）、何桂藍（30歲，無業）、劉頴匡（27歲，辦公室助理）、楊岳橋（39歲，大律師）、陳志全（48歲，無業）、鄒家成（24歲，學生）、林卓廷（43歲，北區區議員）、范國威（54歲，西貢區議員）、呂智恆（38歲，社工）、梁國雄（64歲，無業）、林景楠（32歲，商人）、柯耀林（49歲，西貢區議員）、岑敖暉（27歲，荃灣區議員）、王百羽（30歲，元朗區議員）、李予信（27歲，東區區議員）、余慧明（33歲，醫管局文職人員）。

本案的案件主管為警隊國安處高級督察張堃婷、律政司派出副刑事檢控專員楊美琪代表。

各人被控一項串謀顛覆國家政權罪，控罪指被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，在香港一同串謀及與其他人串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或者參與實施，以威脅使用武力或其他非法手段，即：

(i) 為以下目的宣揚、進行或參與一項謀劃，旨在濫用其當選立法會議員後受《基本法》第73條受託的職權—

在立法會取得大多數控制權，藉以對香港特別行政區政府提出的任何財政預算或公共開支，不論當中內容或內容的利弊如何，均不予區別拒絕通過；

迫使行政長官根據《基本法》第50條解散立法會，從而癱瘓政府運作；

最終導致行政長官因立法會解散和重選的立法會拒絕通過原財政預算案而根據《基本法》第52條而辭職；

(ii) 為達致該謀劃，參與或不參與立法會選舉，及/或煽動、促使、引致、誘使他人參選或不參選該選舉；

(iii) 承諾或同意當選立法會議員後，及/或煽動、促使、引致、誘使他人當選立法會議員後，在審核和通過政府提出的財政預算或公共開支時，按照該謀劃，行使或不行使其根據《基本法》第73條所訂的職權；

(iv) 承諾或同意在該選舉中當選後，及/或煽動、促使、引致、誘使他人在該選舉當選後，故意或蓄意不履行，或故意或蓄意疏於履行其立法會議員職責，即擁護《基本法》，效忠中華人民共和國香港特別行政區，盡忠職守，遵守法律，廉潔奉公，為香港特別行政區服務；

嚴重干擾、阻撓、破壞香港特別行政區政權機關依法履行職能的行為。

【案件編號：WKCC813/21】

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