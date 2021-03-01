【本報訊】雖然只是小別一夜，但對47位被控的民主派人士家屬來說，相信是人生最漫長的一夜，所以一眾家屬昨早已到西九龍裁判法院排隊入內聽審，爭取每一次與家人見面的機會，堅強面對之餘，難免敵不過別離之痛，庭內不時有家屬拭淚，但聽到被控的家人隔着螢幕講「I love you」、又或聽到他們一言半語，也令家屬可稍感安慰，偶爾發出會心微笑。

對於家屬來說，親人被政權拘控，擔心之餘也堅強面對。上月剛與梁國雄結婚的陳寶瑩，昨早已排隊等待聽審。身為社運中人的她直言與長毛結婚時已「預咗」今天境況，支持丈夫之餘也不忘為港人打氣，指公眾最重要的是不要沮喪，在各被告付出代價時，也希望牆外的人繼續出一分力。

除了長毛太太，戴耀廷太太與兒子也有到場聽審；朱凱廸太太也低調現身，她稱之前官司均由丈夫自行處理，她亦做好另一半入獄的心理準備。另一到場聽審的劉頴匡女友Emilia形容，今天情況令她感荒謬到可笑：「我𠵱家心情有少少覺得開心，因為個人反轉咗，唔開心到極端反轉咗」，形容男友及其他被捕者「唔係拘捕、犯罪，係被擺上去吊頸，俾人揀中要祭旗」，坦言自己只能見步行步，要抱相對輕鬆心情面對，「日日咁沉重無助件事」。

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林卓廷向太太示愛

除了另一半想一見深愛的人，也有母親相見令自己憂心的兒子。林卓廷媽媽昨獨自聽審，因兒子有多宗官司纏身，林媽媽對法庭程序頗熟悉，直言等候時間較預期中久，又說本來對兒子官司無太大感覺，但近期收到很多親友越洋短訊問候，有些說已追隨「廷仔」的YouTube頻道，有些寄語「卓廷小心啲」。林媽媽一邊回覆，一邊顯得憂心，「唉，都唔知點講」，本來不緊張，也因不斷被問候「自己都緊張埋」。

家人在庭外擔憂，庭上一眾被告卻是從容面對政治審判，被告之間不時互相說笑，由於法庭未有關咪，對話讓旁聽席上家屬也聽到，這時有一把女聲說「歡迎大家嚟到西九龍法院」，未幾一把男聲提議唱歌，女聲回應指：「我梗係唱Mirror啦！」有網媒指女聲就是何桂藍。

到下午開庭前，再有不少被告「試咪」，其間何桂藍多次說：「呢度聽唔聽到我講嘢？」岑敖暉則藉機鼓勵市民謂：「毋須懷憂喪志，我同何桂藍都欣然面對。」何回應：「何止欣然呀？」岑接着稱：「直情跳起yeah啦。」岑又指：「我哋都會做吓樣，做保釋申請。」

何桂藍及後對着咪說：「大家想聽咩歌呢？係咪Mirror嘅歌？」說完哼起：「So I say I love you 只有愛恒久不枯」，何又說剛剛聽到庭外「出面好嘈，好多人，好似示威咁喎」；又說昨早進西九時，「法院出面好×多人，用最近三個月嘅標準」，林卓廷這時忽然問：「支咪係咪收到㗎？」然後再對咪講：「老婆，我愛你。」在另一庭旁聽的林媽媽聽到兒子聲音，即眉開眼笑，也為一眾旁聽家屬在苦中帶來一點甜。