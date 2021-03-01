【武肺第四波】

【本報訊】繼國產科興疫苗上周開始在本港接種後，另一款獲港府批准緊急使用、有效率達95%的復星/德國BioNTech（BNT）疫苗明日起亦接受網上預約接種，公務員事務局長聶德權稱，BioNTech疫苗預約時段為期三周，由3月10日至30日，提供逾14萬個名額，七間由醫管局營運的社區接種中心將率先接種。

負責統籌疫苗接種計劃的公務員事務局長聶德權昨日於疫苗記者會表示，政府網上預約系統本周三起開放予五個優先組別的市民預約接種BioNTech疫苗，市民可預約到七間由醫管局營運的社區疫苗接種中心打針，預約期由3月10日至30日。

系統緩慢 聶德權賴市民一窩蜂

聶德權續稱，當局會於3月6日至9日分批安排醫管局醫護人員和其他優先組別人士，到該七間接種中心接種疫苗，讓接種中心工作人員在3月10日正式開放前試行小規模運作，熟作流程，以便中心暢順運作。

聶又指，首批抵港的科興疫苗接種計劃昨日踏入第四天，首三天有超過兩萬名市民接種，港府網上系統昨早9時重新開放，供優先組別市民在網上預約八間社區接種中心及醫管局18間普通科門診至3月28日，共提供27萬個名額。

對於有指預約系統反應慢，聶德權相信與同一時間很多市民預約有關，指昨早重啟預約系統後，運作暢順，截至下午2時已有13.5萬人完成預約，他形容市民反應踴躍。至於市民要等很久才能預約，他稱會研究進一步完善系統。

被追問首批科興疫苗何時打完及第二批疫苗何時抵港，聶德權稱至今已有100萬劑科興疫苗抵港，暫難預計何時打完，強調當局會與供應商緊密聯繫，以免接種計劃中斷。對於大部份市民能否於今年第二季完成接種疫苗，聶強調港府希望有序推行計劃，而且接種中心初期需要時間熟習，加上接種第二劑疫苗的市民亦佔有名額，強調會盡力加快流程完成目標。

郵局要求長者陪同人親身登記

對於有長者反映到郵政局要求代兩名陪同者安排預約被拒，郵局被指要求兩名陪同者需親身往登記，聶稱會了解事件，又指預約只需輸入相關個人資料。

政府昨早9時起再次開放網上預約接種科興疫苗，與上周二凌晨首次預約不同，昨早系統重開後，網絡大擠塞情況不再，但開始運作後約10分鐘，預約系統一度要輪候多於一小時。

據悉，大部份醫管局普通科門診仍維持每日只有數十個接種名額，故至傍晚7時許，18間普科門診已額滿。至於八間社區接種中心，除葵青區林士德體育館、將軍澳體育館及屯門友愛體育館尚餘大量名額之外，其他五間中心差不多爆滿，僅餘小量名額。