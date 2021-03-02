深水埗區議員劉家衡去年5月擺街站反對港區國安法，其間持不同政見的商人到場搗亂，先涉用煙蒂燙傷劉的男秘書，又出手抓傷區議員李文浩的女秘書。滋事商人事後被控普通襲擊罪，經審訊後今被裁定罪成。暫委裁判官陳姵妏斥被告辯稱起飛腳以勾著燈柱保平衡之說是「荒誕無稽」。案件押後至本月16日，待索取社會服務令報告判刑，其間被告可繼續保釋。

被告眼鏡批發商人尹載道（49 歲）被控一項普通襲擊罪，指他於去年5月29日在深水埗元州街162號外襲擊李文浩的秘書余凱琳。女秘書早前供稱，當時見被告不斷拉扯李姓男秘書的衣領，遂上前分隔二人，其間遭被告打頭及抓傷。

陳官裁決前指，即使余凱琳供稱案發時長達30秒，跟呈堂片段顯示只有10多秒不符，但考慮到當時情況混亂，余不可能計時。陳官又指，余在盤問下同意事後只向醫生指出疼痛不適的位置，沒有指是因被告襲擊而成，陳官接受肌肉痛楚不一定受壓形成，故認為余無誇大案情或誣衊被告，接納余為誠實可靠證人。

陳官又稱在片中看到被告雙手不斷伸前想抓著李姓男秘書，即使身旁有人叫他放手，他仍一直進逼，形容「好似發矛咁一直不斷扯」。對於辯方稱被告向余「起右腳」是要勾著燈柱以保平衡，陳官不接納並斥「荒誕無稽」。陳官又指即使有警察到場，被告仍拉扯著李不放手，因此不相信他是單純想報警。

陳官不接納事件純屬意外或可預料余的介入會導致受傷，認為被告與余的接觸，力度也是不合理過大和激烈，亦使余受驚，相信被告是惡意轉移襲擊目標，故裁成他罪成，押後至16日判刑。

被告原本另外與劉家衡區議員秘書李譯喬同被控當日在公眾地方打鬥罪，及後控方撤回對兩人的打鬥罪，當時處理案件的裁判官林子勤看過事發片段後，認為李譯喬沒有自招嫌疑，批准李可取回訟費。

【案件編號：WKCC3420/20】

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