造價逾半億的觀塘海濱音樂噴泉「小白象」工程預料今年中全面完工，觀塘區議會多次要求政府提供工程造價資料，惟政府未有理會。觀塘區議會今日（2日）開會，在無議員反對下，一致認同向申訴專員公署投訴民政總署在音樂噴泉工程中行政失當，再次要求署方交出合約資料。

民主派在今屆觀塘區議會掌權後，曾多次要求民政總署暫停海濱音樂噴泉工程，要求交出合約予區議會檢視工程能否縮小規模或改變用途，惟署方一直拒絕，觀塘區議會去年底在大會上通過成立工作小組繼續跟進事件，邀請公眾發表意見。

有關噴泉已進入測試階段，網上流傳片段顯示，噴泉噴出1至2米高的水柱，與政府模擬圖相距甚遠。而有見工程即將完工，身兼小組主席的觀塘區議會主席蔡澤鴻今日在區會大會上交代小組進度，並建議以區議會名義向申訴專員公署投訴民政總署行政失當，再要求政府公開工程合約細節，會上無人提出反對。蔡認為，觀塘海濱音樂噴泉屬區議會主導工程，民政事務總署只負責執行，但政府卻無視區議會提出的意見，也拒提供文件，有行政失當之嫌。他表示，將在下次大會前代表區會向有關部門作出投訴。

19年報道：撥亂反正●觀塘︱半億大白象噴泉 區會新丁爭擱置盼懸崖勒馬

民主派穿黑衣開會 會後到法院聲援

多名民主派人士涉因參與或組織民主派初選，被控違反《國安法》中串謀顛覆國家政權罪，今日在法庭續審，當中包括觀塘區議員李嘉達。蔡澤鴻說，觀塘區議會今早雖如常開會，但民主派議員都身穿黑衣聲援，並指手足被還押，仍是自由的人會「做埋佢嗰份」，代替在囚的人做好區政。他又指，大部份議員完成會議後都即時到法院聲援，以示支持。

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