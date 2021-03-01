【本報訊】Uber司機於2018年在九龍城駕車期間，疑失控越線撞向一輛載客的士，Uber司機送院不治，為Uber自2014年進軍香港後首宗奪命車禍。在車禍中受傷的士女乘客上周五入稟高等法院，指死者疏忽駕駛導致她身體受損，要求死者的代理人及Uber旗下公司作出賠償，惟入稟狀沒有透露索償金額。根據高院民事司法管轄權，索償金額可超過300萬元。

指死者疏忽駕駛

原告Leung Hoi Ni，被告包括死者許祈偉（50歲）的遺產管理人曾淑敏、Uber在港註冊的分公司Uber（Asia）Limited及Uber（Hong Kong）Limited，以及Uber子公司Rasier Operations B.V.。入稟狀指出，原告於2018年4月19日乘搭的士途經亞皆老街時，與死者駕駛的私家車相撞。原告指，事故源於死者疏忽駕駛所致，而死者事發時為餘下三名被告的僱員或代理人，要求各被告賠償。

該宗奪命車禍發生於當晚9時許，死者駕駛寶馬房車駛至上址時疑失控越過對面行車線，迎頭猛撼一輛載客的士，寶馬和的士均嚴重損毀，兩車司機及乘客一度被困車廂。

尾隨的士的私家車目睹意外連忙煞掣，但車後一輛電單車收掣不及撞前，車禍最終導致一死四傷。

案件編號：HCPI59/21