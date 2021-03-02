警方早前就前年11月理大圍城一役，首次落案起訴涉嫌在校內干犯暴動罪人士，今再有11名疑於暢運道突圍時被捕人士遭控暴動罪，案件今午在九龍城裁判法院提堂。控方申請押後案件至本月12日轉介到區域法院。雙方就著是否讓眾被告保釋，各提不同意見。主任裁判官嚴舜儀要求控方準備當日片段供法庭參考，惟指由於時間已不早，不建議天黑後繼續，怕會影響集中力，遂將案件押後至明午處理，其間各被告須還柙。

10名被告為黃貴鴻（22歲，無業）、莫紫微（21歲，學生）、許銘晉（20歲，售貨員）、17歲明姓男生、陳嘉鋒（24歲，售貨員）、方穎雯（26歲，文員）、鄭卓琳（22歲，無業）、17歲伍姓女生、謝源紹（24歲，學生）及朱健君（23歲，學生）。他們共被控一項暴動罪，指他們前年11月18日在理工大學外暢運道連同他人參與暴動。另第九被告謝源紹被控同日同地無牌管有無線電通訊器具罪。

而20歲男生余文博被控兩項暴動罪、在公眾地方管有攻擊性武器及抗拒正當執行職務警員共四罪。控罪指他於前年11月17日及18日在理大外的暢運道連同他人參與暴動，以及在同月18日在理大康泰徑近暢運道管有雷射筆及拒抗警員23249。

【案件編號：KCCC648、KCCC649/21】

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