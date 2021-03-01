【時事追蹤】

【本報訊】零傳媒經驗的新任廣播處長李百全昨早「空降」履新，據悉同日下午即有三名港台高層宣佈「劈炮」，其中港台電視及機構業務公共事務組總監王祿霞更表明是因港台檢討報告內容「超越底線」而離職，其餘兩名請辭者則為監製。消息人士指，港台公共事務組內原有七名年資約30年的「老行尊」監製，當中三人兩年內退休，加上今次辭職的三人，形容等同「滅門」。

商務及經濟局上月發表港台管治及管理檢討報告，批評港台編輯管理制度存在缺失，同時宣佈由民政事務局副秘書長李百全「空降」接任廣播處長。

李百全昨早履新，據悉同日下午即有港台高層向同事交代已「遞信」，辭職者包括港台電視及機構業務公共事務組總監王祿霞，她正是助理節目主任利君雅的上司，利君雅因曾着特首林鄭月娥「講人話」而被建制派不斷狙擊；其餘兩名辭職者為《香港故事》監製方曉山和《頭條新聞》監製廖慧玲。

消息人士指，三人下午公佈消息時，「差唔多全體同事都忍唔住喊」，王祿霞表明離職原因是商經局的檢討報告，「要做好多超越底線嘅嘢，頂唔到，要走」，形容在港台的路已完，勉勵同事珍重。

消息人士續指，有「金牌監製」之稱的方曉山亦已辭職，方擅長紀錄片，「個個做細嘅爭住想申請跟佢」。由方監製的《香港故事——香港病了》上月被押後播出，更被改名做《香港故事——疫行者》，成為其港台告別作。據悉，方在會上稱拍了30年紀錄片，「把尺從冇變過，變嘅係港台」。《頭條新聞》監製廖慧玲亦受到極大壓力，「商經局差唔多每日一信咁問《頭條》點處理」，據知她未有簽署宣誓聲明。

「公共事務組滅門」

消息人士稱，局方檢討報告侮辱港台員工，該組原有七位年資近或逾30年的「老行尊」監製，除了今年中組內的前《警訊》監製和該組第三把交椅的高級監製會退休外，另有一名監製兩年內亦將退休，加上辭職的三人，形容該組等同「滅門」，預料「清理」《鏗鏘集》等節目是政權下一個目標。

李百全昨日履新時稱，上任後最重要是確保港台按《港台約章》辦事，確保編輯自主同時履行編輯責任。對於被重啟投訴調查的助理節目主任利君雅的安排，李則稱不會評論個別個案。

港台節目製作人員工會六名成員昨早身穿黑衣，手持「沒有李百全就沒有新港台」等標語，在港台廣播大樓正門「恭候」李上班。主席趙善恩指，期望李尊重員工聲音，亦促李捍衞升遷制度，工會將密切留意利君雅情況。