前年7.21元朗白衣人襲擊事件，不認罪的6人繼續受審，聆訊踏入第7日。代表被告的辯方大狀盤問證人時聲言，案發時有其他市民能如常出入閘，反問證人有否想過白衣人的目標其實是林卓廷與他身旁人士。證人稱當時市民只感到驚慌，沒想過林卓廷是施襲目標；而當時能夠自由正常出入閘的人，多為身穿白色或淺色衣物的中年男女，白衣人展露敵意的目標，似乎針對黑衫年輕人。

6名受審被告中，僅得八鄉鄉委會居民代表兼橫台山河瀝背村村長鄧英斌（61歲）的代表大律師謝英權向遇襲證人A提出盤問。

謝一度想針對案發前7月13日光復上水遊行作出提問，但被法官葉佐文質疑與本案有何關係。謝稱當日遊行後，有示威者對當區居民及商戶造成滋擾，被告作為元朗區居民及村長，當日曾往視察遊行後情況。葉官聞言後稱，仍不明白兩宗涉及不同人物和地點的事件何以牽上關係。謝最終放棄就7.13遊行提問。

到達元朗後決定留下 遇襲證人：列車唔開出我都冇選擇

謝問A當日為何會在元朗站，A稱任職記者的家人因頭盔不合尺寸，他遂拿另一頭盔給對方替換，回程時經過元朗站。謝問A是否到達元朗後才決定留下，A同意並稱「列車唔開出，我都冇選擇」。

謝引用A事後接受訪問的內容，稱A當晚現身元朗是因從網上得知襲擊事件，才會到場幫忙。A不同意，認為是報章引述錯誤，「冇可能會去諗住幫忙」，又指香港傳媒一般不會由受訪者審稿。惟謝稱由於該篇報道刊出A的全身照片及姓名，故不打算將報道呈堂。

謝又指出，白衣人施襲時，其實有其他人可以自由出入閘而沒被襲擊，問A有否想過白衣人的目標其實是襲擊林卓廷及他身旁的人。A確認當晚事發期間有人仍能如常出入閘，但沒想過施襲目標是否林卓廷，又指閘內市民當時都較為驚慌，不知如何反應。

A強調，能夠自由出入閘的市民，大多穿著白衣或淺色上衣，且多為中年人士。白衣人似乎針對身穿深色衣物的年輕人，對他們較有敵意。

辯方質疑「牛屎佬」一詞屬挑釁

謝又問及A所謂觀察到疑擔任「雞頭」角色、手綁紅絲帶的白衣人，指A不能排除該人講電話只是向家人交代現場情況。A不同意，稱紅絲帶白衣人拍攝市民及講電話的持續程度，超越向他人交代情況的程度。該人連續十幾分鐘不停打電話，並曾阻止部份白衣人行動，角色似領導，亦表現得「好知道啲嘢會點樣發生」。

謝播放片段，稱月台上市民曾向下方白衣人投擲金屬垃圾桶，造成一聲巨響。A稱自己身處出口附近，位置看不到由月台落大堂的樓梯，看不見片中情況。

法官葉佐文對於辯方所謂白衣人一方的說法有疑問，直指不清楚被擲一方究竟是白衣人抑或口是普通乘客和市民，反問辯方：「你點樣分呢？」謝回應稱，收到指示稱當時市民一方已上到月台，白衣人一方亦由閘外進入閘內。經法官查問後，謝同意將被擲一方稱為「淺色衫市民」。至於閘內付費區市民曾否拉消防喉及用滅火筒噴向閘外人士，A表示有。

謝又播放A當晚拍攝的片段，指片中市民一方有女子曾以粗言怒罵白衣人「牛屎佬」，質疑市民出言挑釁。A不同意是挑釁，認為屬咒罵多於煽動，是市民遭幾十人包圍時所作出情緒發洩。

法官指，片中女子說出該句話時有語境。若是無端憑空說出，可能是挑釁；但以當時現場已發生事情作背景，證人或有不同想法。A對法官之言表示同意。片段亦拍到市民一方疑向閘外擲物，A看片後指物件落地時只有輕微聲響，認為是很輕的東西，另一下落地聲音較沉實的則疑為水樽。聆訊繼續。

【案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20】

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