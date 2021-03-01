【《蘋果》探秘】

【本報訊】「愛國者治港」鬧得熱烘烘之際，在內地遍地開花的「愛國主義教育基地」驚現本港。沙頭角一處空地近日被人打造成神秘「香港愛國主義教育基地」，於網上討論區熱議。本報昨直擊該約千呎基地，發現仍是空地一幅，亦不見有人駐守或做工程。據指空地疑由親中團體租下，有人隨即以鐵絲網圍封及掛招牌，似為「基地」作準備。

事件前日起在網上熱傳，不少網民覺得事件匪夷所思，認定照片曾被惡搞；亦有人抱寧可信其有心態，留言「好恐怖」、「掛完名再呃政府錢」、「撥80億、4,000國安就知道」。

記者昨到場了解，基地位於沙頭角公路與鹿頸路交界，由沙頭角公路石涌凹段小路進入，不足一分鐘步程便抵達，距沙頭角警署僅10分鐘路程。基地約1,000平方呎，內裏沒任何建築，四周被鐵絲網圍封，正門有鐵閘，但已鎖上，上方掛上繁體字「香港愛國主義教育基地」金屬招牌，鐵絲網及鐵閘等設施簇新，但地下未平整，現場未見有工人進行工程或駐守。

附近居民說約一個月前，有人建起鐵絲網圍封空地，加建鐵閘，之後見到有南亞裔人士在鐵閘頂部裝上金屬招牌，「個名寸咗啲囉，對我哋冇乜影響，不過好多人影相。」招牌裝上後，兩度有警員到場問「知唔知邊個掛上去」、「掛咗幾耐」等。據他所知，空地之前一直荒廢，最近地主將地租予親中團體，掛上招牌後，暫未見有人在空地出現。

疑親中團體租下

本港有一間公司名為香港愛國主義教育基地有限公司，未知與基地是否有關，該公司前年成立，有五名董事，均報住新界村落，記者嘗試聯絡部份董事不果。網上資料顯示，其中一名姓鍾董事疑是前解放軍，屬親中派人士。

翻查資料，基地所在位置屬私人土地，1998年由長鳳貿易有限公司購入，一直持有至今。根據土地註冊紀錄，該地去年曾被規劃署發出違規通知書，指其用地違例發展，包括違規放置貨櫃和供車輛停泊。涉事地段為「農業用途」用地，如果要改建其他用途，須先向城規會申請，但城規會網站顯示地段並無新的土地規劃申請。至於地主長鳳貿易有限公司，業務包括地產買賣，早於2009年發展上水古洞村屋物業「天麓」，亦曾被指控以暴力手段收地。