12名港人跨越邊境案，當中案發時未成年的廖子文及黃臨福早前獲內地釋放並移交本港。被控串謀蓄意危害生命而縱火的廖子文今日再應訊。他早前已被充公3,000元保釋金，控方今加控他一項不依期歸押罪。案件押後至本月底答辯，法官要求控方下次交代會否將同案在內地服刑中的鄧棨然分拆處理。

案件原本涉及5名被告，當中第五被告廖子文（18歲）案發時17歲，涉於去年9月30日在灣仔一個住宅大廈單位內製造及管有汽油彈原料，被控一項串謀意圖危害生命而縱火罪，以及一項管有物品意圖摧毀或損壞財產罪名作為交替控罪。

控方今指，廖上次聆訊沒出庭，加控他一項未有依照法庭指定歸押罪。另外控方透露，被判監7個月的本案被告之一鄭子豪（18歲），短期內會在內地服刑完畢，料可返港應訊，但同案另一人鄧棨然則仍須服刑。

案件押後至本月30日在區院再訊，法官陳廣池要求控方在下次聆訊交代會否決定將鄧的案件分拆處理，以確保對其他被告公平。

【案件編號：DCCC323/20】

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