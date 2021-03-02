皇崗口岸重建在即，新口岸將設在深圳市境內，並將實行「一地兩檢」。保安局局長李家超指，深圳市政府會承擔皇崗口岸重建的建設費用，工程預計於2023年底完工。港深政府屆時會提呈全國人大常委會落實安排。而新皇崗口岸將實行深圳灣口岸模式的「一地兩檢」，兩地政府在其管理區擁有全面管理權。

保安局局長李家超今日出席立法會保安事務委員會，簡介皇崗口岸重建方案。他表示，已與深圳市常務副市長進行高層會議，深圳市政府原則上同意承擔整個皇崗口岸重建項目的設計及建設費用；港方口岸區的家具和設備則由特區政府自行承擔，隨後會向立法會申請撥款。

他又指，深圳市預計主體工程將於2023年底完工，港深政府將於工程接近完成後，提呈全國人大常委會落實「一地兩檢」安排；特區政府隨後亦會進行本地立法工作。

李家超料使用人次增至10萬

李家超又透露，新皇崗口岸大樓將有9層，其中5層在地面以上，地下亦有4層，供人、車出入境，並設有公共交通交匯處。樓面會由現口岸的14萬平方米，增加至40萬平方米。他又預計，每日使用皇崗口岸旅客會由2019年的7萬人次，增至9-10萬人次；惟新口岸將不容許貨車使用，車流會預計由2萬架次，減至1至1.2萬架次。

梁美芬：深圳「賣大包」承擔重建費

經民聯梁美芬稱自己非常支持實施「一地兩檢」，又指香港政府過往在建造深圳灣口岸時本要支付建造費和土地開發費，形容深圳今次承擔皇崗口岸重建費用是「賣大包」。民建聯何俊賢反稱特區政府應付出更多，「應該畀就畀，唔應該攞晒人哋（深圳）着數。人哋一蚊畀塊地，第時我哋用咩畀返佢呢？」

鄭松泰：關注深圳會否接觸資料管理

熱血公民鄭松泰則關注「一地兩檢」下涉及兩個司法管轄區，資料管理上，兩地會否同樣可接觸到。李家超指，新皇崗口岸將實行深圳灣口岸模式的「一地兩檢」，兩地政府在其管理區擁有全面管理權。而資料在各自管理區，「不會過（深圳）河」。但他補充，若未來過關模式有變，「個人選擇接受一次查檢」，會以便利和市民可選擇為原則。

加強規管真槍 料本立會年度完成修例

另外，政府計劃加強真槍元件規管，預計本立法會年度完成修例。保安局副局長區志光在會上表示，現時當局起訴時，要證明被捕者有意圖用有關槍械元件用作發射用途，修例後被捕者只要知情下藏有有關元件即屬犯罪，而舉證責任亦會轉移至被告。

區志光又指，僅有能力作為真槍一部份的元件方會受規管，强調只適用於氣槍和模型槍的元件不受影響。

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