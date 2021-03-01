【本報訊】負責統籌接種工作的公務員事務局長聶德權表示，當局昨日開始向已預訂疫苗的830名私家醫生或診所，發放共6.3萬劑科興疫苗，預計私家醫生最快今日起為預約的優先群組市民打針。聶德權承認逾1,000名參與計劃的私家醫生中，約200名醫生至今未有預訂疫苗。

聶德權昨日於記者會指出，衞生署昨日起分三天向參與接種計劃的私家醫生或診所發放科興疫苗，現時約830名私家醫生或診所預訂共約6.3萬劑疫苗，每名醫生獲發第一批疫苗後，衞生署會視乎接種速度，按照需求向他們補充供應。

約200醫生無訂國貨

被問到早前官方公佈有逾1,000名私家醫生參與計劃，為何只有830名私家醫生在接種名單上，聶德權解釋約830名醫生是已向衞生署預訂疫苗，其他參與計劃的醫生仍未預訂。

根據政府資料，現時提供接種科興疫苗的833名私家醫生中，以油尖旺佔最多，有120位醫生。以港、九、新界劃分，新界區有349名醫生，九龍區及港島區分別有280名及204位醫生。

西醫工會會長楊超發接受電台訪問時引述政府稱，每名私家醫生只獲安排為80人接種，又指市民反應踴躍，部份診所已接獲數十至數百個預約。楊超發稱，如診所預約人數多，可能很快打完，但預訂疫苗需時最少四至五天，屆時或無法為市民接種，而較少人預約的診所，80針或可以打一星期左右。