政府昨日再開放網上系統，讓市民預約接種武漢肺炎疫苗。創新及科技局局長薛永恒今早接受港台節目訪問時表示，「一開返預約系統非常非常多朋友同一時間預約」，開始時有超過10萬名市民同時進入系統，最高峯更有10幾萬，所以要輪候一段時間，稱是屬預料之中，故引入排隊系統。

他形容，網上預約系統像一間百貨公司有多個貨架，若容許成千上萬名市民無差別地同時進入百貨公司，肯定會出現嚴重混亂，所以使用「排隊系統」。他指，預約系統最初每分鐘可處理250人，當運作暢順時，其後已增至每分鐘可處理1,300人，希望更多市民可以接種，強調只要「市民願意打，一定有疫苗畀佢接種」。

至於上周抵港BioNTech的「復必泰」疫苗一度傳出政府今輪可供預約，但昨日仍未見踪影。薛永恒說，明天將開放BioNTech疫苗預約，而且不排除會同樣出現10多20萬人輪候預約情況，當局會密切監察。

「安心出行」下載量錄311萬

薛永恒又提到「安心出行」應用程式至今早已錄得311萬下載量，佔全港市民約4成，重申應用程式可協助追蹤確診者的出行紀錄，否則要憑記憶或有錯漏。

被問到K11 Musea商場出現群組爆發後，有市民去過反而沒有收到通知，薛永恒則解釋商場有200多間商戶會展示「安心出行」二維碼，「可能有市民去一間店舖掃咗，但確診者係去名潮食館，所以去咗名潮食館掃咗碼就會第一時間通知，但百幾200個場地因為唔係同一場所，就唔會有風險感染通知。」

不過，薛永恒指已作出特殊安排，除在名潮食館掃碼的市民可收到感染風險通知外，現已擴大至商場其他商戶，同樣可以收到通知，強調當局會不斷檢視如何改善程式。

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