全國人大會議周五展開，料「染指」香港選舉制度，包括將區議員剔除在特首選委會的組成。建制派立法會議員謝偉俊直認做法是「倒退」，惟他說在政權保衛戰、要穩定香港政局下，做法雖然無奈，但亦無可厚非、無可避免。身兼港區人大代表的實政圓桌立法會議員田北辰則指，現時區議員在特首選委會有117席，佔全體1,200名選委人數的比重太高，應該大幅縮減。

謝偉俊今天在電台節目指，香港社會氣氛緊張，相信中央政府「水銀瀉地」提出不同方向，希望穩定香港政局，而中央提出政策後在港實施的做法，相信是「無可辦法下的新趨勢」，在重大政治風暴和中美角力下是無可避免。

謝直認將區議會117席排除在選委會是「倒退」，指《基本法》設計時只列出選委會要有區域性的組織，到2010年正式列明要有區議會參與，若現時提出以區域性組織取代，予人感覺走回頭路，但指中央政府受壓、必須維護香港政局的情況下，做法雖然無奈，但亦無可厚非。本身是灣仔區議員的謝更指，民主派掌權的區議會不務正業，經常搞不必要抗爭，形容今次改革是區議會「自尋煩惱」。

田北辰：超區5席基於過往無混亂 中央現要揸正來做

即將出席人大會議的田北辰則在電台訪問中估計，兩會期間全國人大有機會就選舉改革表態。他認為減少區議員在特首選委會的議席、將立法會選區劃細的建議，較取消參選人資格，社會觀感較易接受，不致讓人感到過份篩選，對本港震盪較少。他也指，立法會5席「超級區議會」議席不符功能組別原意，指過往中央接受是基於香港沒有發生混亂，但現時情況有變，中央要「揸正來做」，估計有機會取消相關5席。

梁美芬倡為參選人設資格審查委員會

另外，基本法委員會委員梁美芬就相信，選舉制度一旦有變動，就會涉及本地各級選舉，避免選出主張港獨、自決及危害國家安全的人，重申她一直建議，不應只由選舉主任去決定參選人的資格，認為要設立資格審查委員會；而港澳辦主任夏寶龍昨天首度開腔稱聽到相關設審查機制的意見。

羅健熙：中央改造選舉制度為確保安全系數

民主黨主席羅健熙今天也在電台指，中央改造選舉制度目的是增加當中的安全系數，包括區議會選舉、立法會選舉、選委會選舉和特首選舉，指做法必然會令選舉的代表性減少，未來要透過議席反映選民意願將會愈見困難。羅又批評，建制陣營在民主派主導區議會後突然提出選舉改革，相信背後並非因為「有道理」，而是怕「蝕底」。

至於中央有意取消2010年民主黨有份成功爭取的立法會超區議席，羅健熙則指，當年民主黨提出超區議席時，期望未來超區會取消而走向直選，指政府必須交代以甚麼人取代超區議席，若然換成只有百多名選民的界別，相信選舉的認受性會再降低。

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