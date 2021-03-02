左報有啲嘅幻想同創作，真係會嚇人一跳。中共喉舌《大公報》今日刊登咗一篇有關早前已經宣佈解散嘅「民主動力」報道，主要都係質疑民動收美國資金，仲炒冷飯登返2018年民動周年大會嘅相片，但細心一睇，標註為與會者之一嘅美國國際事務民主協會（NDI）亞洲項目主任薛德敖，其實係當時仲未係民主黨主席嘅羅健熙囉，擺明點錯相。

今日《大公報》A4版以顯著篇幅報道民主動力長期「勾結」外國勢力，包括收美國資金，證據之一係2018年11月嘅民動周年大會上，「美國國際事務民主協會亞洲項目主任薛德敖」都有出席，指薛德敖當時同在席嘅鄭宇碩、蔡耀昌等人「一致舉手通過動議」。但明明嗰位人兄係羅健熙.......

羅健熙回覆八方時無奈指：「《大公》不愧係公信力最低報紙」，仲引述中大2019年發佈嘅「市民對傳媒公信力的評分」，指該份調查正正指出《大公報》、《文匯報》喺收費報章入面，穩守包尾兩席。

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