【武肺第四波】

【本報訊】K11 MUSEA食肆名潮食館群組持續擴大，昨日再新增四宗與群組相關個案，累計48人染疫。政府專家顧問袁國勇到場實地視察後認為，患者染疫途徑有兩大可能性，包括食肆鮮風量僅達牌照申請的三分一，導致出現短距離空氣播毒；亦可能是食具交叉感染。商場宣佈閉館時間延長至3月5日。

名潮群組昨日新增一名初步確診人士，衞生防護中心總監林文健表示，患者雖未涉足K11 MUSEA，惟曾到過大角嘴黃頌仁醫務所求醫。該群組有三名確診者曾到黃頌仁醫務所求診，令該診所一名護士染疫。

林文健指出，由於該初步確診個案的發病時間與上述人士差不多，因此發出強制檢測公告，凡於2月22日或之後到過該診所的人士均須接受檢測。

名潮食館累計增至48人確診，包括22名食客、9名員工和17名密切接觸者，均於2月18至27日發病，其中21人在2月19日到場午膳，只有一人在2月18日到場。K11 MUSEA亦有三宗非名潮食館個案，包括確診的Lilium by Gitone顧客、Cartier職員和初步確診的Twinkie Cookies職員，林認為要分析病毒基因，追查感染源頭。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇昨午到場，指名潮患者全部在店舖地下樓層，店舖一樓卻沒有個案。他視察後發現該食肆輸送空氣的喉管很狹窄，鮮風輸送量僅達申請牌照時的三分一，空氣欠流動循環，「好唔理想」，令帶毒的空氣被困於店舖地下某區域。他指店舖若四人坐滿一枱，人均距離很近，「空氣流量低、循環差，可能引致短距離空氣播毒。」

或經食具交叉感染

袁國勇又指，名潮另一個播毒途徑，可能是經食具交叉感染。店舖地下樓層的茶水間，同時放置已使用的食具，故不排除受污染的食具與茶具交叉感染，食環署人員已抽取環境樣本檢測。至於K11 MUSEA的整體環境，袁認為基本上安全，公用設施乾淨、抽風良好。

面對確診人數不斷增加，食物及衞生局局長陳肇始表示，K11 MUSEA群組令人擔心。她又留意到有較多人外出用餐，呼籲市民在午餐時段分散用餐時間，如非必要，亦應各自用餐，稱在「新常態」下，希望市民合作，幫忙抗疫。

林文健又指，名潮群組已有二代播毒，加上群組內有三成患者無病徵，擔心疫情進一步擴散。至今仍有15名顧客未能找到，他促請有關人士盡快聯絡衞生署。

商場宣佈閉館時間延長至本周五，其間會再為員工及租戶檢測。K11 MUSEA高級項目總監董正綱表示，已設置流動檢測車，安排商場及其租戶員工檢測，直至昨午已完成1,700個檢測，並收到大約700個檢測結果，全部陰性。他稱會安排所有員工完成兩次檢測，結果呈陰性後才可上班。

K11集團發言人指，商場的通風系統乃獨立運作，接近醫院使用的最高級別，不受個別租戶自設通風系統影響。

食環署回覆本報查詢時，未有提及會否就通風問題檢控名潮食館，僅指已與相關部門實地視察，會因應情況採取行動，確保持牌人遵守持牌條件及相關法例規定。