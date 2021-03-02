前年11月理大圍城一役，警方早前先後起訴多人，指他們涉嫌在校內干犯暴動罪。其中四人今在九龍城法院再應訊，準備轉介至區域法院處理。案中四人自上月24日提堂後一直被還柙，主任裁判官嚴舜儀今批准其中一名被告保釋外出，案件押後至本月12日在區域法院再訊。

四名被告依次為商人林玉堃（21歲）、氣槍設計員施朗（26歲）、學生梁恭豪（22歲）及護理系學生馬健朗（24歲）。四人分別被控一項暴動罪，指他們於2019年11月18日在九龍暢運道及科學館道理工大學一帶與他人參與暴動。其中次被告施朗今獲准保釋外出。

據了解， 四人案發當日企圖離開理大，被警方發現並拘捕。報稱是義務急救員的施朗，當時身穿急救員裝束，攜有剪刀及生理鹽水。

嚴官今批准次被告施朗以5萬元保釋外出，其間須交出旅遊證件，包括BNO、不得離港、須於報稱地址居住、每日向警署報到並須守宵禁。

【案件編號：KCCC560/21】

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