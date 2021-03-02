前年萬聖節、亦即太子站8.31事件發生兩個月當晚， 時任政府文員與任職網媒記者的女友被指在油麻地襲擊督察及阻差辦公，雙雙被控受審。案件今裁決，裁判官張天雁指案中督察既不可信也不可靠，證供內容與影片不符，作供不盡不實，前後矛盾，認為督察沒有合理懷疑截停兩人，亦非正當執行職務，裁定兩人罪脫兼獲得訟費。

文員譚浚文（24歲）被指於當日在油麻地咸美頓街與彌敦道的交界襲擊督察21982譚健燊，而網媒女記者郭穎彤（24歲）則被指故意地阻撓譚執行職務。同案尚有一名被告李梓晟（22歲），早前承認管有物品意圖摧毀財產，獲准守行為。

裁判官張天雁今裁決時指，控辯雙方呈堂影片均拍不到督察所述的遇襲經過，故需依賴督察庭上證供，其證供是否可靠，在本案至為關鍵。

張官續稱，本案爭議之處有三，即督察當時是否正當執行職務、男被告有否襲擊督察，以及女被告有否阻撓督察。

就督察有否正當執行職務，張官援引法例指，同意只要警務人員有合理懷疑認為任何人犯罪，便可截停該人；但又援引終院及高院案例指，合理懷疑是由客觀事實組成。

承認證供所述情況根本不存在 督察辯稱「mixed up」

督察庭上證供指當時約有50多人於登打士街近彌敦道一帶聚集，有人設置路障，亦有人扔雜物出馬路，約十人由馬路跑向行人路。兩名被告手拖著手，打斜從馬路全速跑向行人路。督察自言下車追截，其間大叫「警察，咪郁」。

張官直指，督察證供與錄影片段明顯不符，片段完全不見督察作供所指。督察最終承認所謂兩名被告手拖手打斜由馬路跑向行人路的情況不存在。督察被問及為何供詞會出現出入如此大的分別時，表現得支吾以對，直認可能「mixed up」。

影片可見到兩名被告在行人路向前跑，督察及其他警務人員追截兩被告及藏有噴漆的同案李姓被告。督察在庭上發現搞錯後，隨即改口稱針對兩名被告的合理懷疑，是因兩人戴上口罩及奔跑。

督察證供誇張失實 既不可信亦不可靠

張官認為，督察從後追捕兩被告，沒可能看到兩名被告戴口罩，更指當時其他人亦有急步離開及戴口罩，惟兩名被告裝束與一般人無異。張官認為督察證供前後矛盾，不盡不實，認為督察截停兩被告沒有合理懷疑基礎，亦非正當執行職務。

至於男被告有否襲擊督察，以及女被告有否阻撓督察，張官指督察證供與影片不符，認為督察證供誇張失實，既不可信，亦不可靠。督察又稱男被告出雙拳打他肩及頭數下，惟從影片可見，男被告拿著樽狀物，張官對男被告能在幾秒內一手拿樽、一手出拳的說法存疑。

張官不排除男被告與女被告一直在行人路，聽到後面傳來腳步聲，於是雙雙向前跑，打算盡快離開，其間男被告遭督察以警棍打下肢後，才出手推督察的胸，這有可能屬於自然反應或合理自衞動作，故不能肯定男被告有否襲警，裁定襲警罪脫。

女被告動作僅令督察反應慢了一秒

張官續指，女被告身處督察及男被告之間，嘗試阻止督察繼續擊打男被告，亦曾叫「走呀！走呀！」，惟督察亦承認女被告的動作只令他反應慢了一秒，未能肯定是否達至阻礙的標準。而女被告解釋因擔心吸入催淚煙而戴口罩，證供直接坦白，沒有動搖。張官認為女被告並非有心阻撓督察，裁定她脫罪。

辯方以兩名被告沒有自招嫌疑為由，提出訟費申請。控方則指現場出現追捕情況，兩人有嫌疑。張官聞言反問控方，兩名被告與藏有噴漆的同案被告有甚麼關係？控方重申希望張官以整體環境來考慮。

張官及後指兩名被告身在行人路向前跑，沒證據指兩人犯法，她亦已裁定督察不可信及不可靠，批准辯方訟費申請。

【案件編號：KCCC668/20】

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