左派鬥爭之風終於燒到AO職系，劉利群無疑只是幌子，「清除文宣不力卻迅速拆除愛國標語」更只是欲加之罪，背後策劃發動者的對象，明顯是北京老早看不過眼、港英年代傳承下來並以政務官為核心的文官體系，於是有了跳樑小丑馮煒光建議AO擢升需要港澳辦中聯辦同意、設官員選拔審核制度的詭計。

報道一出，官場自然人心惶惶，明眼人一看，就知道是歷史在重演，文革風氣在官場蔓延。畢竟公務員宣誓只是第一步，之後就是兩辦操控生殺大權，只有「愛國愛黨」官員才可以升遷，或者動員愛國愛黨團體前去國安公署請願點名革除不夠「愛國」的AO，官場同僚之間互相監視、舉報、篤灰的風氣，早就寫在牆上。毛之不存，皮將焉附，當文官中扮演大腦的AO體系遭到無情摧毀，北京要直接指揮香港18萬公務員，自然更加得心應手。

歷史學者曾銳生曾在著作《管治香港》中寫道：「為確保政務官可繼續扮演殖民地時代成功而積極的角色，特區政府需要使公務員與香港內部的政治鬥爭及中港的政治關係絕緣。」如今的發展卻是完全違背。

葉劉勸阻盡顯偽善

有趣的是，港英年代政務官出身的葉劉淑儀馬上跳出來撰文呼籲停止「文革式批鬥」AO，認為應該「對事不對人」、「反對人身攻擊」云云。然而，這種文革式批鬥早就出現，左派及建制團體傾巢而出批鬥可立小學老師、重炮招呼甚至人格謀殺考評局歷史科經理楊穎宇，盡是對人不對事，亦是教材式人身攻擊，葉劉何曾出來說過半句「正義」說話？如今文革批鬥之風終於燒到葉劉身邊AO圈子及其票源，「針拮到肉先知痛」，就急急出來勸阻，行為偽善，當今政壇無出其右。

據《文革受難者》編者王友琴記載，文革的經過是從罵到打、又從打到打死，而當時出來「批鬥」師長的，就是受到左媒黨報渲染的紅衞兵和革命學生，如今香港的官方傳媒也擔當類同角色。王友琴憶述，當年在北京被鬥死的第一位老師，名為卞仲耘，於北京師範女子附屬中學任教17年，她是被學生用帶釘木棍打、用開水燙，折磨數個小時而死，而卞老師的同事們，亦受到被燒頭髮、潑墨、迫令下跪等各種羞辱。後來，被紅衞兵鬥垮鬥死的人，如中共元老葉劍英於1978年中共黨委會議所言：「死了兩千萬人，整了一億人。」痛心的是，一甲子過後，此歪風從北方來襲，歷史帶給人的卻不是教訓，而是諷刺地依樣畫葫蘆。

潘朵拉盒子一旦打開，再要制止，難若登天，觀乎葉劉帖子留言一面倒痛罵她就知道，她在文中「提點」其黨友不要盲目跟風，可是，當「新文革」再起，下一個批鬥的對象，恐怕就是「港英餘孽」— 葉劉淑儀自己。

顧書維

自由撰稿人