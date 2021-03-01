【本報訊】前年太子8.31事件發生三個月，逾百市民到太子站悼念，惟遭警方武力驅散。示威者當晚在旺角等地聚集堵路，有地盤工被捕並疑被搜出雷射筆，他昨否認非法集結等罪受審。辯方投訴指，被告被捕後要求見律師不果，有白衫警謂：「你係曱甴，唔使搵律師」；其後更有警員利誘他錄下招認供詞，警員否認。

被告呂葆華（32歲）被控於前年12月1日，在旺角彌敦道及亞皆老街交界，與其他身份不詳人士參與非法集結，及管有一個能夠發出雷射光束的裝置。

被指兩拒被告見家人

警員23503謝紹廷供稱，前年11月30日晚乘警車在彌敦道巡邏，其間聽到有人向警車投擲雜物，他下車查看之際，有約250至300名示威者從旺角道跑出，向警方投擲雜物及汽油彈，警方發射催淚煙驅散。至凌晨1時許，警員再到彌敦道近弼街掃蕩。警員16698吳國俊供稱，當晚凌晨於旺角新填地街截停三名男子，包括本案被告，並在被告褲袋內搜出一支雷射筆，被告警誡下保持緘默。

辯方昨反對將被告的招認錄影會面呈堂，指被告在羈留期間，曾兩次向吳要求見律師及家人，均遭無視，其間有白衫警向被告表示「你係曱甴，唔使搵律師」；又有警員誘使被告謂「錄影時合作的話，好快就可以離開」。吳否認指控，稱被告當時只要求去洗手間和喝水，並無要求見律師。案件今續。

案件編號：WKCC2323/2020