【本報訊】控方匆匆提早起訴47人顛覆國家政權罪，指控他們企圖在立法會奪取大多數議席，藉拒絕通過財政預算引致立法會解散、行政長官辭職，迫使特首回應五大訴求；整個計劃維持七個月，在國安法之後仍繼續，只是受疫情影響，立法會選舉延遲，才令他們未能完成顛覆國家政權陰謀。可是，控方無解釋，打算透過合法選舉取得議席，並且行使職權拒絕通過財政預算，如何構成顛覆國家政權行為，或有何法律理據。

「罪狀」涵蓋國安立法前

控方詳列國安法立法前發生的事，由前年12月講起，其中戴耀廷着墨最多。國安處指戴於前年12月10日至去年7月31日期間，連同四名被告包括區諾軒、趙家賢、鍾錦麟和吳政亨發起「35+」計劃，串謀其餘42名被告於去年7月11日及12日舉行初選，圖奪35席以上議席從而控制立法會。國安處詳列眾被告的「罪狀」，先指戴定期公開在《蘋果日報》、《明報》及個人fb專頁宣揚政治議程，指「35+」為「大殺傷力的憲制武器」，後來更將計劃形容為「攬炒」。

民主動力為初選提供支援，包括協調各候選人、招攬義工、推廣眾籌、準備物資及物流。至6月9日，戴耀廷等人公佈初選計劃，參與初選的候選人同意遵守倡議並受初選結果約束。控方引用戴耀廷的文章，包括「立會奪半 走向真普選重要一步」、「反制警察政權就要立會奪半」、「齊上齊落 目標35+」、「攬炒的時代意義」、「真攬炒十步 這是香港宿命」，及區諾軒與公民黨支持計劃的言論，包括記者會，指戴曾在記者會上確認，香港民意研究所提供技術支援，民主動力獲授權協助初選的聯絡及行政工作，初選會發起眾籌，招募義工，找票站。其中吳政亨向《蘋果日報》支付13.5萬元，於去年7月3日刊登頭版廣告宣傳初選。

警方於今年1月6日搜查趙家賢的辦公室，搜出初選參選文件，顯示所有參選人均有簽署文件中的聲明，即同意及支持「民主派35+公民投票計劃」的目的，亦顯示所有參選人已繳付該1萬元保證金。控方又指，參與九龍東及新界西的初選參選人均於表格上簽署聲明，同意勝出的參選人利用立法會既定權力拒絕通過財政預算。

去年6月9日，梁晃維、 張可森及鄒家成草擬網上聲明「墨落無悔 堅定抗爭 抗爭派立場聲明書」，重申認同「五大訴求 缺一不可」，承諾利用《基本法》賦予立法會的權利否決財政預算案，迫使特首回應五大訴求。共33人簽署聲明。除尹兆堅及余慧明，所有初選參選人先後出席選舉論壇。

至7月6日戴耀廷、區諾軒及香港民意研究所開記招，搞眾籌，之後再講初選安排等。最終共51人參與初選，據香港民意研究所資料，共逾59萬電子及逾2萬實體票。部份被告重申要推翻國家政權。所有初選勝出者均遞交立法會選舉提名表格，有九名候選人被DQ。

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