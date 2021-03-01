【本報訊】前年9.22市民擬發起機場「和你塞」，惟因應警方重兵嚴防，改為在各區堵路。年輕女咖啡師被指當晚在旺角警署對開縱火及參與暴動等，案件昨開審。辯方投訴警方當晚抓被告手背，強行將她拉下車，使用不必要武力；且未施行警誡便向被告查問。警員承認未有警誡，但否認動武，強調「我哋好客氣」

督察稱示威者見舉旗興奮

被告蕭樂婷（26歲）否認暴動、在公眾地方管有攻擊性武器及兩項縱火罪。控方開案陳詞指，示威者當晚在警署對開叫囂、用雜物堵路、點燃雜物，亦有人用雷射筆射向警員。控方指公開影片可見蒙面被告兩度縱火，先後將植物及紙皮扔入火堆，警方事後在被告背囊搜出雷射筆、防毒面具、生理鹽水等。

女督察吳綺玲稱，當晚在旺角警署二樓警告會對參與非法集結人士使用武力，惟每次警告或舉旗後，「佢哋（示威者）都係興奮，會大叫」。

負責驅散示威者的高級督察吳振東則稱，當晚巡邏時發現約50名男女跑走，其中三男一女登上一輛私家車，他上前質問司機及穿黑衣的被告，被告答：「我頭先喺旺角警署出面X完差人，見到差人出嚟，驚咪走囉。」

辯方指，有警員抓被告左手及背，將她強行拉下車，行使不必要武力；另有警員抓被告衣領，質問她：「係咪你放火？」令被告感到威嚇。辯方又指，吳不但沒有警誡被告，亦沒準確記錄被告回應，更沒以書面記錄有關回應供被告覆讀；反對將被告接受調查時的回答呈堂。

吳否認向被告動武，亦沒看見同袍動武，強調「我哋都好客氣」；但他承認沒有警誡被告，解釋根據查問疑犯指引，警員可以先查問以獲得與案相關資料。聆訊今續。

案件編號：DCCC334/20