《蘋果》調查發現，毗鄰白泥海岸保護區的一幅21萬方呎地皮，近月開始有上市建築公司進駐，以水泥填平大面積土地，更搭建十多個高逾3、4層樓的工字鐵支架，懷疑欲興建巨型構建物，覆蓋面積或以萬方呎計。地政總署回覆確認涉事構築物違反地契條款，已發警告信要求糾正，並將取消該地的短期豁免書，意味整幅地或要還原成農業用途。

記者 蘋果調查組

涉事地盤位於流浮山深灣路，涉及約12個私人地段，總面積約21.4萬方呎；地盤對出約6米已屬白泥海岸保護區，當中以泥灘、紅樹林及馬蹄蟹著名，極具生態保育價值，受重點保護。

據了解，地盤多年來用作露天儲物場，擺放建築物料，早前上市公司建業建榮控股有限公司進駐後，隨即大興土木；連接該地的單線雙程村路不時被大型工程車輛佔用，附近村民不勝其煩。

現場視察所見，地盤外現架設「建榮地基」公司招牌，內裏大片泥地被人以混凝土填平，中央架設十多個高逾10米的工字鐵支架，形成一個逾萬方呎的長方形結構，疑似將搭建成巨型構建物。

查冊顯示，地盤內多幅土地在50年代由原居民持有，曾輾轉售予不同私人公司，1989年再被先滿發展有限公司以800多萬元一併購入。先滿發展屬物業控股公司，主要資產為上址土地。去年9月，從事地基工程的建業建榮控股有限公司以1.9億元收購先滿發展的50%股份，今年初進駐地盤展開工程。

今年1月，城規會收到上址的規劃申請，擬將地段用作臨時露天存放建築物料及機械，為期3年，惟該會仍未審議，申請人已主動撤回申請。

另外，翻查涉事地段的地契文件，上址原為農地，其中最大的地段在1991年獲元朗地政處批出短期豁免書（Short Term Waiver），可豁免用作工業儲物（industrial storage）用途，每季豁免費由8,000至1.3萬元不等（1991至1993年），豁免書條款有限制地段內構建物的覆蓋範圍不能大於2,700方呎及高於3.66米。

地政總署回覆查詢指，經視察後確認上址有未經批准構築物，包括搭建中的大型鐵支架，已向業權人發警告信，要求於限期前糾正，否則會將警告信送交土地註冊處註冊「釘契」；就搭建中的大型構築物，亦已轉介至相關部門跟進。

署方又指，該地獲發的短期豁免書規定構築物只可用作工業儲物用途，現場情況與豁免書的批准條款不符，地政處將會取消該豁免書。這亦意味整幅土地或將還原至只可作農業用途。建業建榮控股有限公司回覆指對事件不予置評，僅稱會繼續依法使用轄下土地。

長春社高級公共事務經理李少文表示，白泥的濕地泥灘極具生態價值，向來亦一直面對附近私人土地發展的壓力。過去就有發展商嘗試向城規會申請改劃作發展低密度住宅及哥爾夫球場，雖兩次均未能過關獲批，但附近魚塘不時被非法填平，亦有聲音要求將稔灣路擴闊等，「從來都無好（改善）過」。

李強調，白泥的濕地生境非常脆弱，魚塘、泥地被填平後，即使被發現，當局亦鮮有要求業權人將魚塘「還原」，對生態造成的破壞已無法逆轉，呼籲當局要持續及小心監察；以是次的地盤為例，大幅土地已被水泥填平，「就算還原，對環境已經無咩大改變（善）。」

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