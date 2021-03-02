武肺疫苗接種不足一周，陸續出現接種後不適入院個案。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會成員黃志基接受《蘋果》查詢時表示，因現時優先接種者大部份是長者，他們本身或有身體毛病，預料會有人接種疫苗後有不適，最重要是否與疫苗有關。委員會正搜集有關接種疫苗後不適的個案資料。

黃志基指，相信因副作用事件而需煞停疫苗接種的機會很微，「除非風險大得好緊要，從未見過」，例如美國每21萬人接種疫苗後，只有1人出現過敏，但本港每100人接種就有1人出現過敏，才需慎重考慮是否剎停。

接種後1小時呈過敏 面腫嘴腫呼吸困難

身兼香港大學藥理及藥劑學系系主任黃志基表示，隨着接種人數越多，預料會有接種後不適個案。部份情況較易判斷接種者不適是與疫苗有關，如接種疫苗後一小時內出現面腫、嘴腫、呼吸困難等過敏反應，並需注射腎上腺素，「一定差唔多係，無人會否定係疫苗副作用」，暫時香港未有類似個案。

若病人接種疫苗後7日才出現過敏反應，則沒可能與疫苗有關，外國不少例子顯示接種者是出現其他藥物或食物過敏問題。

若有突發事故 可啟動緊急機制隨時開會

黃志基指，其他情況如面癱，大部份是免疫系統產生的反應，可以因為接種疫苗後有傷風感冒，引致身體免疫系統過份反應。但從接種者身上找不到其他引致面癱的原因，而病發與接種疫苗時間脗合，則「唔可以否定由疫苗引致嘅可能性」。

他指，新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會會定期開會檢視接種疫苗後不適事件，正搜集個案資料。若有突發緊急事件，可啟動緊急機制隨時開會研究。

舉例本港每100人接種有1人過敏 始需考慮煞停

對於在甚麼情況下需煞停接種疫苗，黃志基表示，以內地至今為1,000萬人接種科興，英國為約2,000萬人接種德國BioNTech，未見到因疫苗副作用事件而需煞停疫苗接種。煞停疫苗接種其中一個考慮，是出現副作用風險「大得好緊要」，例如美國每21萬人接種疫苗後，只有1人出現過敏，但本港每100人接種就有1人出現過敏，「幾萬人有過敏，唔可以接受」，便需慎重考慮是否需煞停；但若本港每21萬人接種疫苗，有3人出現過敏，雖然數字較美國多，但風險仍屬低。

黃志基表示，港大會協助政府進行疫苗普遍副作用的研究，包括招募最少3,000名市民，三種疫苗每種分別於65歲以上，及65歲以下各召募500人，除於接種中心直接了解接種者狀況，也會於接種後1、2、3、7、14及28日聯絡接種者跟進，並會跟進部份老人院院友，了解他們有否出現如發燒等輕微副作用。

港大也會利用大數據，監察有否嚴重罕見副作用事件，有利將來再分析疫苗接種方向。如發現某種疫苗對某群組者較易引起副作用，或需調整接種群組。

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