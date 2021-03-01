【本報訊】瑪麗醫院急症科副顧問醫生鍾浩然被指專業失德，2018年出版小說和接受傳媒訪問時，對其他醫生作出的評價有欠公允，涉直接或間接貶損他人專業和品格；質疑他接受訪問目的為自我宣傳。而小說的作者簡介中，鍾亦涉虛報急症科醫學院「健康教育委員會主席」的名銜，誤導公眾。鍾共涉三宗案件和六項專業失德控罪，醫務委員會昨日就事件召開聆訊，惟約七小時仍未完成審議，4月再訊。

鍾浩然2016年出版《急症室的福爾摩斯II——守護生命的故事》，2018年推出增訂版，新增三個篇章。其中故事〈搖錢樹〉記述有醫生把病人當「搖錢樹」，沒充份檢查便斷言病人患腹膜炎，安排留院及腹部電腦掃描，埋單兩萬元；惟改到急症室求醫後揭發只是普通腸胃炎。書中提及病人狠斥「嗰個醫生根本就無當過我哋係人，只係搖錢樹」。

另涉虛報名銜誤導公眾

有關故事內容2018年7月被多間傳媒報道，包括《蘋果日報》和《香港經濟日報》。報道引述鍾指不少醫生為免被投訴而採取「防禦性醫療」，令病人承受不必要的治療及痛苦，「唔係保護病人，係保護醫生自己」。

醫委會其後收到相關投訴，控方律政人員質疑鍾以小說形式，對私家醫院等其他醫生作不公允評價，貶損他人專業，指他「令讀者產生一個感覺，你就係福爾摩斯」。但鍾反駁指小說情節純屬虛構，小說所反映的醫療現象和問題是他建基於20多年行醫的經驗。

案情亦指鍾於《急症室的福爾摩斯II——守護生命的故事》作者簡介中涉虛報名銜，控方指鍾並非急症科醫學院的「健康教育委員會主席」，僅2011至2015年擔任出版委員會下的教育小組委員會主席，認為有誤導公眾之嫌。