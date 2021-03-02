世界肝病權威專家、72歲的黎青龍教授，或要告別相濡以沫逾半世紀的香港大學。據了解，港大的遴選及晉升委員會，否決了黎青龍的續約申請，意味他6月完約後，不能再擔任兼職教授，面臨像公共衞生學院院長福田敬二不獲續約的命運。據悉，港大醫學院有意舉薦花名「仔爺」的黎青龍為榮休教授，但醫學界人士相信，「仔爺」過去一年多次批評政府死不封關，更身體力行聲援醫護罷工，所以港大明知他符合一切資格，也不會給他任何機會。

記者：于健民

黎青龍16歲以「神童」之姿入讀港大醫學院，1971年加入內科學系工作，今年剛好服務半世紀。但他不能獲得港大的50年長期服務獎狀，原因是他前年70歲時，無奈跟隨香港大學的退休規定，轉為兼職教授，據報薪金由全職時的廿多萬減至約5萬元；合約期24個月，今年6月完結。一般而言，兼職教授續約沒有特別的年齡或學術成就限制。

《蘋果》接獲兩個消息來源指，港大醫學院近日按既定程序，向校方推薦續約黎青龍，但遭遴選及晉升委員會（USPC）拒絕。據悉，校方沒有提出其他可行方法挽留黎青龍，醫學院則有意舉薦他為榮休教授；但成功與否，仍看該委員會是否批准，抑或再次出手攔截。

學系及院內中人私下炮轟港大無盡力挽留

據了解，消息已在港大內科學系及瑪麗醫院內科部傳開，不少人表示非常震驚及婉惜，並私下炮轟大學沒有盡力挽留這位港大瑰寶，若他轉投私營市場，是公營醫療體系的巨大損失。《蘋果》曾電郵黎青龍查詢，截稿前未獲回覆。另向港大查詢，正待回覆。港大醫學院則沒有回應。

消息人士：黎青龍敢言行為觸動港大最高層神經

黎青龍2013年起先後3次申請延任，2019年因無法逾越大學的70歲退休規定，才轉為兼職。有接近消息的醫學界人士指出，過去一年「仔爺」多番露面批評政府死不封關，導致武漢肺炎疫情從不「斷尾」；更曾現身醫管局員工陣線的罷工街站聲援，事後亦呼籲政府不要秋後算帳罷工醫護，其敢言的行為觸動港大最高層的神經。

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張翔去年拒絕公共衞生學院院長福田敬二續約

該資深人士續指，港大不批准黎青龍續約，表面上依足人事程序；但港大校長張翔去年「安插」背景具爭議的大陸學者宮鵬及申作軍任副校後，多次不批准國際知名學者的合約，肅清之勢相當明顯。尤其是張翔去年已拒絕過港大公共衞生學院院長、政府專家顧問福田敬二的續約，今年輪到黎青龍，敢言學者又少一位，「其他教授前輩仲肯唔肯講真相呢﹖只能夠話，我希望肯」。

至於黎青龍能否成為榮休教授﹖有醫學界人士分析，雖然榮休教授沒有薪水或話語權，但可謂學者的「至尊級」成就，港大在學術審查的風氣下，料難讓黎青龍「榮休」。「大學未必想出現第二個周永新或者佳日思，佢哋罵一次政府，輿論可以好大；香港人對『仔爺』（黎青龍）更加愛戴同尊重，佢又肯受訪講自己觀感，可能大學覺得佢係一個風險因子都未定。」

該人士特別提到，醫學院的榮休教授楊紫芝，可謂與現今政治沾不上邊，比較之下，黎青龍可能帶來很大對比，對醫學院或楊也非好事。

馬仲儀促校方公開交代「彈鐘」原因

公共醫療醫生協會會長馬仲儀認為，黎青龍的教授席本由善長贊助，「如果善長OK，港大醫學院又OK，點解大學反而要『彈鐘』？你唔會覺得佢學術成就不符要求掛，係嘅話就非常、非常奇怪同不解。」她認為校方必須公開交代。

她指，今次事件也難免令人聯想2015年法律學者陳文敏獲薦任港大副校長的風波，不排除港大也是考慮過黎青龍的言論、立場才不批續約，「但作為醫生、後輩，我覺得黎教授只係敢言，佢嘅說話只係以長者、醫者身份講，唔係涉足政治」。

她稱，過去一年多位醫學界重量級教授出走，包括中大前校長沈祖堯、港大微生物學系前系主任胡釗逸及劉嘉珮，外界已質疑香港的醫學院是否還有學術的言論自由，若黎青龍也因此離開港大，象徵意義就更明顯；而最終損失的，不單是公營醫療系統，也是所有醫學生，希望張翔「有胸襟」。

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