香港2.28大肅清，不同派別53人被羅織成顛覆國家政權大案，47人被落案起訴，相信往後還有政治上的株連，禁止更多人參選及出任公職。同一時間，黨媒史無前例對食衞局常任秘書長劉利群展開大批判，也毫不掩飾表示今後政務官任命要「兩辦」批准。這些政治運動，非關甚麼反送中，只是反送中及武肺，為中共提早結束一國兩制提供了機會。2047提早降臨，有其必然性也有其偶然性。

上一次移民潮是1990-1997，這是六四後對中共恐懼，認為他們不會信守承諾，於是用腳投票。九七後形勢並沒有急促惡化，臨時立法會只運作一年就重新選舉。這種妥協及懷柔政策，是1997到2007頭十年的總路線，政治制度上的大動作是推行高官問責制，建立所謂「治港班子」，架空以政務司為首的政務官集團。第一階段政治鬥爭，以陳方安生退休結束，老董順利組成問責團隊，大展拳腳。結果因為金融風暴持續、負資產急升、沙士疫情嚴重，最後因推23條觸發50萬市民上街。中共再次作戰略退卻，起用曾蔭權組成政務官集團治港，任內達成2010政改，這就是今天超級區議會方案、選委當然議席及區議會功能組別，當時是民主黨及普選聯學者支持，得到中共首肯的協議。

今天中共的大棋盤，是將《基本法》定下循序漸進發展民主，作出180度轉向。首先徹底放棄普選時間表及路線圖的討論，循序漸進民主化不單急煞車，而且要轉軚掉頭。中共在2014-2019年間，仍然沿用通過人事變動，起用政務官集團的林鄭月娥，勸退董系梁振英，試圖維持現狀。結果林鄭反送中修例一役，導致激烈街頭衝突，連溫和民主派也被激進化，於是中共在推港版國安法時，已部署整個政治收緊計劃，將90年代一直想做而未做的制度改變，一步完成。

一國兩制變成黨絕對領導

總路線是從制度上根本解決「問題」，一是從2010年政改方案後撤，取消超區、區議員選委及功能組別，二是從1998年的選舉制度後撤，以小選區雙議席單票制，令直選35席中反對派不可能超過一半，取消的超區功能議席，分配予建制穩奪的組織，例如中企代表，並且考慮用協商方式選特首。改變目標是確保建制派永續控制議會，從根本上消滅35+可能性，也直接將英式議會文明消滅，變成中式政協會議，大家可以提問可以公開批評或投反對票，但就沒有了法定的監督權力，更不可能用會議規程作技術性阻撓，與行政機關角力。今日的鄭松泰、陳沛然在議會的行為，就係日後的「模範」。至於第二重保險，就係引入系統化的政治審查機制，監視公職人員的言行，隨時可以起訴、革職及褫奪議席。

由於香港奉行行政主導，議會權力有限，大削議會制衡力量之後，香港仍未徹底受控，必須將愛國者治港這條線擴大至公務員，奪去人事任命升遷權，由中聯辦負責，於是就以政治批鬥方式，借劉利群升任常秘一事羅織罪狀，奪去公務員人事管理權，下一步就會到司法人員升遷及任命權。至此中共完成了香港改造工程，由一國兩制變成雙元權力，特區政府及中聯辦分工，再到2021年由黨作一元化領導，變成黨的絕對領導。肅清了政黨、政務官、傳媒、教育各戰線的反對勢力，香港將會進入政治穩定期，是嗎？

失去了一國兩制這套鳥籠民主作屏障、緩衝，矛盾無從宣洩，議會制衡、政務官理性決策功能全廢，由一班不認識香港的外來官員話事，指點香港，這種「管治大躍進」，會令管治質素提升？會以文明方式處理社會矛盾？抑或是大權在握，權力失衡，逐漸發展出新利益及貪腐集團，引起更尖銳衝突？答案早已寫在牆上。

劉細良

時事評論員