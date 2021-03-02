北京兩會前夕，政府急檢控47名民主派參與初選人士涉違《國安法》，昨天的提堂情況，包括被告能否會見律師等安排混亂不堪，結果聆訊至深宵仍未完結，今早再續。本身亦為民主派港島初選人之一、已流亡英國的羅冠聰今早在Facebook留言指，這場審訊無關法律，「只是中共赤裸地濫用權力...隻手遮天的威能」，認為從第一天控方「亂七八糟」的表現可見，政府根本未有在法理上好好準備。

昨天控方代表向法庭申請將案件押後3個月再提堂時，指押後原因包括警方有約達400項的數碼資料鑑證，及要作出資金流向的分析、法證分析，需時處理，有代表律師也質疑警方未完成調查就落案提訴。

羅冠聰今天發帖指，今日凌晨2時半才由西九法庭離開的民主派，最遲一輛囚車竟在今早6時才抵達收押所，估計他們只能「洗個面」便要在8時起行，被押送到法庭應訊，嘆一行47人要在精神困乏情況下再次啟程。

斥檢控荒謬：如冤枉盲人偷看國家機密

羅直指，他們面對的是「串謀顛覆國家政權罪」，被指參與一項謀劃否決《財政預算案》、反對政府議案的立法會初選，而這些基本法賦予議員的權力，竟構成顛覆行為。最終民主派希望參與的選舉沒有發生，沒有任何一個人能達到初選期望的「當選」目標，批律政司最終以實際上只有議員才能達成、合憲的顛覆行為，來檢控一批根本沒有可能成為議員的民主派，「其荒謬程度已經很接近冤枉盲人偷看國家機密了」。

羅形容，47名被告面臨的最高刑罰是終身監禁，只比台灣戒嚴時代「美麗島審訊」中的死刑次一級；姑勿論最終判刑，「但其規模和荒謬程度，是相去不遠了」，強調被捕的民主派中橫跨各年齡、階層及背景，形容為中共冀藉此「一網打盡」的終極豪賭，但認為這種「覆巢之下焉有完卵」的打壓，再次消彌了民主派中各板塊的分歧和差異，變相鞏固了大家的互信和支持。

羅強調，抗爭永遠都是最「bitter sweet」的經驗－看見犧牲，更看到光芒，指香港從來不是由林鄭和暴政所代表，而是由一眾無名港人，在危難之際願意挺身而出、為著民主自由而奮鬥不懈所構成，感謝各崗位的香港人，再次令他看到香港的榮光。

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