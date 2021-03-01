【本報訊】聆訊至晚上近10時，只有五名被告完成保釋申請陳詞，與訟各方律師代表及被告均未食晚飯。岑敖暉一度站立明言「我想食飯」，主控官一度提議押後讓各位先「食少少嘢」，總裁判官蘇惠德直言「你哋肚餓，我都明白」，但堅持聆訊，只折衷讓部份被告輪流食飯。

楊雪盈凌晨2時暈倒

兩名資深大狀夏博義及潘熙，完成陳詞後先後申請先行離席，其中潘透露今早需要出席其他聆訊，一旦體力不支或會先行離開，讓其徒弟代替他繼續處理本案的保釋，獲蘇官批准。今日凌晨近2時，其中一名被告楊雪盈懷疑體力不支在法庭暈倒，送院治理。

至晚上10時許，主控官副刑事檢控專員楊美琪透露，昨日6時起床、8時已抵達法庭，惟仍有逾40名被告未就保釋事宜作陳詞，問可否押後讓各位先「食少少嘢」，更一度提議押後至今早繼續，引起庭上譁然。蘇官認為不應中斷本聆訊。

控方預料仍需三至四個小時才完成陳詞，蘇官直言：「我唔介意繼續嘅，睇大家想點」，又謂：「你哋肚餓，我都明白。」岑敖暉其後站立明言「我想食飯」，林卓廷則懷疑「懲教同警方根本冇預我哋食飯」，蘇官決定繼續聆訊，折衷留下最少五名被告及法律代表在庭，其他人「可以食飯或者唞吓」。主控亦申請離席，「去食少少嘢先」，讓副手處理案件。