47名民主派人士因參與民主派初選，被控「串謀顛覆國家政權」，當中包括參選衞生服務界的醫管局員工陣線主席余慧明，今遭醫管局停職。工會透露，余的合約將於今年9月到期，估計她屆時很可能不獲續約，並因此無法再擔任主席一職，但無論如何「個會一定會行落去」，堅持在專業領域講出真相。

余慧明去年7月於參與民主派初選，勝出衞生服務界一席，被控「串謀顛覆國家政權」，昨日並於法院提堂。醫管局今表示，就一名員工被控違反國安法，局方按既定人力資源程序，對涉事員工作出停職安排。

陣線副主席羅卓堯向《蘋果》表示，一眾理事透過新聞才得知余遭停職的消息，相信醫管局做法是對於員工遭還押、無法上班的一貫處理方式。余的合約將於今年9月到期，現階段工會仍難以判斷醫管局實際上將如何處理，但估計她屆時很大機會不獲續約，並因不再屬於醫管局員工，失去擔任工會主席的資格。

余一旦罪成，或面臨數以年計監禁，羅稱，昨日至今曾透過余的丈夫了解最新情況，得知她仍然以樂觀的心態面對。他又指，雖然工會運作受到一定程度影響，但無論如何「個會一定會行落去」，堅持在專業領域講出真相。

醫管局代表疫情記者會被追問 遭新聞官阻止

今日下午疫情記者會上，有記者問及余慧明遭停職事宜，醫管局總行政經理劉家獻僅重複局方說詞，稱按既定人事資源程序作出停職安排。記者隨即欲追問，惟現場主持記者會的新聞官即時出言阻止。下一名記者提問英文問題時同樣問及停職一事，劉家獻以英文回答時同樣只覆述局方說詞。

記者會完結前，再有記者高呼追問有關余慧明現有合約事宜，包括醫管局做法是否等同不續約等，惟現場新聞官再次出言阻止追問，劉家獻亦無進一步回應。

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