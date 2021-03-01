歐盟各國除了購買武漢肺炎疫苗拖拉，對於是否引入疫苗護照亦一度存在分歧，直至上周才達成共識會簽發疫苗護照，但對於以何種形式簽發，各國仍未有一致意見。

依賴旅遊業的歐盟南部成員國，如希臘、西班牙和意大利認為，疫苗護照是通關和鼓勵重啟旅遊的方法。惟北部成員國，如德國、法國，就擔心疫苗護照會引起歧視，亦未能肯定已注射疫苗的人是否仍可播疫、疫苗保護期有多長、變種病毒會否削弱現有疫苗成效。

至上周的歐盟峯會，經過一輪討論後，德國總理默克爾指「各成員國同意需要有電子疫苗證書」，目標三個月後推出，但她強調有這證書「不代表只要手持疫苗護照就獲准外遊」。此外，即使各國同意簽發疫苗護照，歐盟委員會主席馮德萊恩表示，各國仍未同意以哪一種卡簽發，讓歐盟全部27國承認。

憂不平等擴大歧視

聯合國世界旅遊組織波洛利卡什維利呼籲各國採納數碼疫苗護照，讓全球所有人可再次出國旅遊。希臘總理米佐塔基斯提議向已注射疫苗人士提供快捷通關管道，未打疫苗者則應在出入境時接受檢測甚至隔離。建議獲塞浦路斯、馬耳他、意大利和西班牙支持。

傳染病學家警告即使旅客有文件認證已注射疫苗，仍可被感染和傳播病毒。民間和政界亦有聲音關注疫苗護照會製造更多社會對立，放大本身已被忽略的不平等。如窮國可能在明年或更久後才獲分發疫苗，疫苗護照制度將阻止他們出國旅遊或就業。

美國之音