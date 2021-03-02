全國政協及人大會議將於本月4及5日在北京召開，一眾港區人大代表及政協委員今天先到深圳接受檢測，明日乘專機飛往北京。北京勢在今年兩會提出「改造」香港選舉制度方案，以符合「愛國者治港」原則，預料選委會內的117席區議會議席將被縮減甚至取消；港區人大代表陳曼琪更向人大提議，建立及完善香港公職人員資格審查的法律制度和執行機制，除倡設公職人員資格審查委員會，亦指特區政府各司局級的常任秘書長、平機會主席、選管會主席等職位，須由在外國無居留權的香港永久性居民出任。

特區政府今午發稿，指特首林鄭月娥將在本周四（4日）經深圳前往北京，翌日列席全國人大會議開幕式；身兼香港維護國家安全委員會秘書長的特首辦主任陳國基隨行。林鄭將於周日﹙7日﹚經深圳返港，離港期間由政務司司長張建宗署理行政長官職務。有別於過往出席人大開幕後翌日即返港的安排，林鄭今次出席人大開幕式後會較以往多留兩天，政府公佈中未有交代林鄭期間會否與內地官員或部委見面。

葉國謙料117選委會區議會議席很大機會取消

葉國謙今天啟程時指，港澳辦主任夏寶龍一連兩日在深圳就香港選舉制度舉行座談會，反映今次人大會議很大機會加插涉港議程，特別是關乎選舉制度。雖然特區的宣誓條例即將涵蓋至區議會等參選人，但葉認為，參選人宣誓不足以證明愛國，要從以往言行判斷是否敵視中央政府，似為擬設的資格審查委員會鋪路。

葉又相信，特首選委會取消117個區議員席位機會很高，聲稱激進民主派打着敵視中央的旗號進入選委會，影響香港特區最核心的選舉，中央政府一定無可能接受。

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