【本報訊】在港版國安法陰霾下，久違近一年的千人示威抗爭行動昨再度於西九龍裁判法院門外上演。因參與民主派初選而被控「串謀顛覆國家政權」的47人昨在西九龍裁判法院提堂，近千名市民不滿港共政權肆意剝奪人權，紛紛到場支持，人龍一度團團圍住整個法院，反映民心不死，抗爭不滅。天主教香港教區榮休主教陳日君、民主黨創黨主席李柱銘等亦在隊伍中默默聲援法庭內的民主同路人。群眾輪候期間，不時舉起標語及叫喊「五大訴求，缺一不可」口號。國際傳媒形容聽審人龍是香港自國安法實施以來最大型「集會」，顯示民間支持民主運動的力量仍深厚。

昨晨8時，西九龍裁判法院外已有過百名市民響應民陣呼籲，到場輪候旁聽47人案，部份人更是通宵輪候，其後人數不斷增加，高峯時近千人，不少人穿上黑衣。人龍由法院門外的通州街轉彎至東京街，再延伸至英華街和發祥街，幾乎把法院大樓圍了一圈。

外媒：支持民主力量深厚

久違的口號聲再度響徹街頭，民陣召集人陳皓桓與公民黨、民主黨、工黨、職工盟等代表輪候期間先後發言，陳皓桓在場帶領排隊市民叫口號，舉起三指手勢，高叫「聲援緬甸人民，對抗極權政府」，又舉起五一手勢，齊呼「五大訴求，缺一不可」，更有市民一度自發叫出「光復香港，時代革命」口號。社民連曾健成與市民帶同多張「釋放政治犯」和寫上市民打氣祝福說話橫額和紙牌到場。警員曾舉起紫旗並發出警告，但未有採取行動。

89歲的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機和前主席劉慧卿亦與市民一起排隊。劉慧卿受訪時表示，昨晨早已做了多個外國傳媒訪問，可見事件轟動全球，亦有多國使節到場，有如內地維權人士受審情況。她又寄語港人不要放棄，「大家都嚟，就算冇得入法院，都要去支持佢哋，畀佢哋知道，佢哋係唔孤單嘅」。

國際傳媒亦有報道法院外的人龍，路透社形容是今次是限聚令實施以來最大型「集會」。路透社特約記者James Pomfret在個人Twitter上表示，自國安法實施以來已多個月未見的景象再次出現，顯示民間支持民主運動的力量仍深厚。

未到10時，庭內公眾席已滿額，但大批市民仍不願離開，一直留在法院外等候替補。旺角黃店「皇茶」老闆朱姐下午與員工特別乘「和你的」的士將大批三文治、生果和飲品送到西九裁判法院門外，免費送給在場排隊聲援民主派的巿民。朱姐表示，對47名民主派人士被捕感到很不開心，指香港已變得好陌生，希望藉行動為香港人打氣，「希望佢哋（被捕人士）加油」。

排隊的市民認為初選是自由社會應有權利，不滿政府濫捕濫告。有裝修公司老闆帶同數名員工一同到場撐場，員工謝先生指昨日看到大審訊的報道，「睇到想喊」，故向老闆提出來法庭聲援，數名員工因此一同前來。他又稱，希望47名民主派人士不要覺得孤單，亦希望香港人「唔好放棄唔好慣，保持憤怒。」被問到是否有話對47名被告說，他稱「唔講啦，會喊」，其後他熱淚盈眶，表示「加油啦！」

代表律師欲進法院被捕

醫管局員工陣線多名成員也有到場，聲援被告之一的主席余慧明，副主席羅卓堯表示，到場聽審是一種「陪伴」，「好多嘢可能要佢一個人承受，任何嘢可以支援到可以一齊行嘅都一齊行」。

沙田區議員、曾被警司朱經緯毆打的鄭仲恒以個人身份來支持其中一名被告陳志全。他認為政府以國安法控告47人是要威嚇民主派，「好似把老牛（牛肉刀）行喺條頸到咁」。

香港連鎖童裝品牌Chickeeduck老闆周小龍指出，47人被告是香港歷史性最荒謬的起訴，亦見證到最多人來西九龍裁判法院聲援的歷史。

警方傍晚開始清場，警告聲援者離開。到了晚上，警方於西九法院門外設下封鎖線不准進入法院，屯重兵截查市民，一名穿西裝男律師晚上手持一叠文件打算進入法院，數名警員將他攔下，男律師高舉雙手顯示只得手中文件，但警員仍將他雙手反鎖，並拿走他手上的法律文件。男律師向警員表示「請你拘捕我」，表示自己姓丘，警員驅趕記者退後並將律師拘捕。本報向伍展邦律師行查詢，確認被捕人為丘律邦律師，他代表多名被告，包括趙家賢、鍾錦麟和楊雪盈等。