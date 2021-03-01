【本報訊】《蘋果》調查發現，毗鄰白泥海岸保護區一幅21萬方呎地皮，近月有上市建築公司進駐，以水泥填平大面積土地，更搭建十多個高逾三、四層樓的工字鐵支架，懷疑欲興建巨形構建物，覆蓋面積或以萬方呎計。地政總署確認涉事構築物違反地契條款，已發警告信要求糾正，並將取消該地的短期豁免書，意味整幅地或要還原農業用途。

涉事地盤位於流浮山深灣路，涉及約12個私人地段，地盤對出約6米已屬白泥海岸保護區，當中以泥灘、紅樹林及馬蹄蟹著名，極具生態保育價值，受重點保護。

地政警告還原

地盤多年來一直用作露天儲物場，擺放建築物料，早前上市公司建業建榮控股有限公司進駐後，即大興土木。記者現場視察所見，地盤外架設「建榮地基」公司招牌，內裏大片泥地被混凝土填平，中央架設十多個高逾10米的工字鐵支架，擬搭建成巨型構建物。

查冊顯示，地盤內多幅土地原屬原居民持有，1989年輾轉被先滿發展有限公司以800多萬元購入。去年9月，從事地基工程的建業建榮控股有限公司以1.9億元收購先滿發展50%股份，今年初進駐地盤。

翻查涉事地段的地契文件，上址原為農地，其中最大地段1991年獲元朗地政署批出短期豁免書（Short Term Waiver），可豁免用作工業儲物（industrial storage）用途，每季豁免費8,000至1.3萬元不等。

地政總署回覆指經視察後，確認上址有未經批准構築物，包括搭建中的大型鐵支架，已向業權人發警告信要求糾正，否則會將警告信送交土地註冊處註冊「釘契」。

該署指該地獲發的短期豁免書規定構築物只可用作工業儲物用途，由於現場情況不符豁免書的批准條款，地政處將取消該豁免書，意味整幅土地或須還原至只可作農業用途。

建業建榮控股有限公司對事件不予置評，僅稱會繼續依法使用轄下土地。

長春社高級公共事務經理李少文表示，白泥的濕地泥灘極具生態價值，過去亦有發展商嘗試向城規會申請改劃作發展低密度住宅及哥爾夫球場，雖兩次均未能過關，但附近魚塘不時被非法填平，認為即使「還原」，對生態造成的破壞已無法逆轉。