一名患嚴重糖尿病的63歲男子，2月26日由一名朋友陪同到官涌社區接種中心接種中國科興疫苗後，翌日因嚴重不適被送伊利沙伯醫院急症室，再轉送病房觀察；其後休克，經醫護急救後，於28日凌晨時分不治，相信是香港首宗接種科興後死亡個案。

衞生署及伊院於周三凌晨12時30分於伊院舉行記者會，伊院指事主2月28日凌晨1時半求醫，他有長期病患，有糖尿病及血壓高，亦有慢性支氣管炎，曾向急症室同事表示有接種科興疫苗，後情況急轉直下，清晨6時離世。搶救過程中沒有仔細看到他曾接種疫苗，故搶救期間並不知情；衞生署則指周三（今日）召開專家委員會研究，重申不會暫停現行的科興疫苗接種計劃，強調現時必先要確立疫苗與涉事男子死亡的因果關係，「而家因果關係仲未確立到」。

防護中心總監：專家委員會周三研究

衞生署衞生防護中心總監林文健指，周二（3月2日）晚衞生署接到醫管局通報，有一宗懷疑接種疫苗嚴重異常事故，個案涉及一名63歲男士，2月26日於佐敦官涌體育館社區疫苗接種中心接種疫苗，接種疫苗後，2月28日出現呼吸困難症狀，入醫院求醫，隨後身故。

林表示，政府及衞生署非常關注，並向病者家人致深切慰問，亦希望可於明日召開疫苗接種臨床事故評估專家委員會會議，就此個案臨床及各方面細節資料審視及評估，研究當中是否有冇因果關係，適時發佈報告。

林續指，死者個案已轉交死因庭，在得到病者家人同意後，希望盡快解剖，找出死因。

伊院行政總監：急救時未知死者曾打針

伊院副行政總監（專業服務）／內科部門主管陳偉文指，院方2月28日凌晨1時半接收一名由急症室入院求醫的病人，病人有長期病患，有糖尿病及血壓高，亦有慢性支氣管炎，入院時清醒，但呼吸困難，入院時曾向急症室同事表示有接種疫苗。

事主約凌晨3時轉入內科病房，情況急轉直下，至清晨6時經搶救後離世。陳偉文指，同事曾為他急救，沒有仔細看到他曾接種疫苗，故搶救期間並不知情，但他表示，搶救過程當中「看不到有任何過敏或異常情況」，而在X光及臨床診斷而言均認為屬慢性支氣管炎，故整個搶救過程當中均循慢性支氣管炎方面處理。

陳指由於其死因比較突然，所以轉交死因裁判官跟進。

院方稱其病歷與不良接種反應無關

衞生署助理署長（藥物）陳凌峯表示，如醫護人員覺得臨床判斷上認為異常情況或事件與疫苗有關，可透過通報系統向衞生署通報，署方會按疫苗品牌、批次，事主接種第幾劑及臨床情況跟進，再交予疫苗臨床事故專家委員會審視，討論時會參考世衞或其他國家就臨床事件的評估準則。

陳偉文表示，事主的糖尿病及血壓控制一向穩定，因為患者有慢性支氣管炎，氣管及X光判斷均與慢性氣管炎有關；至於通報機制方面，他表示：「有冇問題我唔敢講」，指醫生搶救過程中不知道、或未留意事主曾否接種疫苗，「病歷亦無任何我哋覺得似同接種過程有不良反應有關係」、「當日唔覺得係同接種新冠疫苗有任何關係」，至翌日審視有關紀錄時始知死者曾接種疫苗，即向衞生署通報。

卸責市民打針前應知風險 堅拒叫停接種

傳媒問及死者於急症室期間曾向醫護表示最近有接種疫苗，質疑院方何以堅稱搶救期間醫生不知情，陳偉文重申因為死者情況急轉直下，「同埋佢嘅病歷唔係直接見到同接種疫苗有關係，咁所以醫生係睇唔到嘅。」

林文健補充，今次嚴重事故未確立成因，續指疫苗接種計劃「如火如荼」，所有使用之疫苗均經過顧問專家委員會審視所有安全及成效數據，建議食衞局根據法例第599K批核使用，指衞生防護中心科學委員會亦審視相關疫苗之安全同成效數據，制定有關疫苗可接種之群組，故認為現在所接種之疫苗「基本上都係安全同埋有成效」、「安全效益亦大於風險」，故認為疫苗接種計劃「係可以繼續」。

問及長者或長期病患者會否因不了解疫苗及自己健康情況，令接種疫苗時增風險，林文健只稱，60歲以上長者一定是優先接種，又指市民可從不同渠道知悉疫苗接種資訊，稱市民由網上登記到抵達接種中心均有資訊提供，他們要「睇晒啲資訊先可以進行（接種）」。

「溝通上我哋係可以加強」

至於何以衞生署及伊院遲遲不通報，伊院副行政總監陳偉文稱「溝通上我哋係可以加強」，否認延遲通報，多次重申「我哋覺得佢嘅臨床表徵唔係直接同接種疫苗有直接關係」，但因為屬首個個案（接種疫苗後離世），故通知衞生署。

對於傳媒質疑何以伊院搶救期間不知病人病歷，以及科興疫苗對60歲以上人士接種缺乏安全數據，三人均未有回應。

「而家因果關係仲未確立到」

三人被傳媒多次追問會否暫停現行的科興疫苗接種計劃，林文健不斷重複指，現時必先要確立疫苗與涉事男子死亡的因果關係，「而家因果關係仲未確立到」，加上國際間的科學數據均顯示，60歲以上人士不幸感染，離世風險較高，打疫苗亦是「效益大於風險」。

林續指，假如市民有嚴重慢性疾病，或注射疫苗後曾發生過敏情況，都不易接種科興疫苗。如市民在打疫苗前有身體不適或其他長期病，則可於打針前諮詢家庭醫生。

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