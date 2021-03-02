參與去年民主派初選的47人所涉及的《國安法》案件提堂來到第二日，雖然前一晚審訊通宵達旦，但今早繼續有數百名家屬和公眾人士到場旁聽。今早8時起已有人到場排隊，人潮陸續迫爆法院1樓的輪候區，164張公眾席籌於早上11時已全數派出。中午過後，仍有近百人輪候後補位置，不少人繼續身穿黑衣、戴黑口罩表態，亦有小女孩用黃絲帶紥孖辮。

而記者區早於8時起亦有逾30人排隊，每間新聞機構只准派一名代表聽審，法院一共安排了66個座位。

47名民主派人士被警方控以「串謀顛覆國家政權罪」，案件昨（1日）在西九龍裁判法院提堂。由於被告人數眾多，案件經過馬拉松式聆訊後，直至今日凌晨2時半總裁判官才宣佈暫時休庭，並將案押後至今早11時半再開庭。聆訊期間，被告之一的楊雪盈在庭內暈倒，要由救護車送院，林景楠、譚凱邦及梁國雄其後亦先後身體不適需要送院。

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