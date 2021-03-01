【本報訊】中共喉舌《大公報》以頭版加社論鞭撻新任食物及衞生局常任秘書長劉利群，「梁粉」馮煒光早前更撰文，形容政務官是「AO黨」、「香港最大的『反中』政黨」，質疑官員「暗地去中國化」，又將矛頭直指公務員事務局局長聶德權擢升劉利群。聶德權昨回應事件，指公務員擢升有一定程序，又稱常任秘書長要作效忠宣誓，已體現了「愛國者治港」責任和條件，希望有關討論建基於事實。

「梁粉」馮煒光本周日在親建制網媒「HKG報」撰文，指「香港最大的『 反中』政黨——AO黨」，認為公務員事務局局長聶德權擢升劉利群，等同告訴一眾AO，「縱容黑暴，打壓愛國才有官升」。馮煒光同時狙擊政府內部所有重要政策文件第一稿一定是英文，指除非和內地溝通，才繙譯成中文，質疑官員「重英輕中」，是「暗地去中國化」。

葉劉：不應翻居英權舊賬

早前公開呼籲停止批鬥政務官的新民黨主席葉劉淑儀，昨於電台節目中再度為劉利群發聲，斥批評劉者「唔明白政府運作」，指食環署決定是因為有訴訟尚未審議，故當時是依法辦事，但做法可能有待商榷。

對於有報章指控劉擁有英國籍，葉劉解釋，不少公務員回歸前都獲發居英權，除非出任主要官員，否則不用「翻舊賬」，她更擔心，有人用中央提出「愛國者治港」大做文章，打擊公務員士氣，甚至因此提早離職，直言香港百廢待舉，不少政策需要資深政務官處理，「用無厘頭、冇事實根據嘅（言論）去攻擊政務官，係傷害香港利益，亦等同傷害國家嘅利益」。對於有人要求由中聯辦或港澳辦對政務官進行背景審核，葉劉指「冇必要」，不需「橫生枝節」。

聶德權昨首次回應事件，指公務員晉升有一套機制及既定準則，並經過晉升委員會推薦最合適人選，公務員事務局局長亦會表達對任命的評價。他強調公務員事務局早前已要求去年7月1日前受聘公務員宣誓，包括常任秘書長，認為有關安排已體現「愛國者治港」的責任和條件，並指團隊會虛心聆聽意見，希望有關討論建基於事實。