第2針整體有效率高達92%的德國BioNTech「復必泰」疫苗日前運抵本港，本周三（3日）起接受網上預約接種，提供逾14萬個名額，由7間醫管局營運的接種中心負責。醫管局今日（2日）介紹西灣河體育館社區疫苗接種中心運作，預計每日最多可為2,000人打針；另因到院舍接種過程較繁複，料最多每小時只能為3至4名院友接種。

港島東醫院聯網總監陸志聰表示，西灣河體育館社區疫苗接種中心入口設接待處、預約區和資訊區，資訊區會有1名醫生和多名護士駐場，因應市民閱讀疫苗資訊後有問題時再詳細講解，之後市民便會到疫苗接種輪候區輪候，椅子間設通道，萬一有事可讓輪椅通過送市民到醫療室治療。

醫護可自行選擇接種哪款疫苗

陸志聰指，現場設14個接種房間，藍色簾可拉上保障私隱。房間有紅綠燈機制，綠色代表可使用，黃色代表使用中，紅色代表有急事，會發出聲響，現場醫護可即時進入幫忙。

陸指聘請人手方面十分順利，醫護反應熱烈。至於醫護人員接種疫苗方面，聯網7間醫院亦正籌備現場接種疫苗，方便醫護，他指如醫護想上班時間打，要先與上級「傾一傾」，又指打哪款疫苗是個人選擇。

疫苗有最佳期限時間 逾時不宜使用

港島東醫院聯網署任臨床服務統籌（藥劑）廖可琪女士指，疫苗由倉庫解凍後會送到中心，根據預約情況，由每更4至6位同事，每小時最多可稀釋出200支針。藥劑師需要將疫苗由攝氏2至8度藥用雪櫃取出，將適量無防腐生理鹽水打入一樽0.45毫升疫苗樽，再上下搖晃10次，打入1.8毫升空氣平衡氣壓再搖勻，最後抽出5劑0.3毫升已稀釋疫苗。

她指疫苗在藥用雪櫃取出後，可在不超過攝氏30度放置2小時，稀釋後則需要在6小時內使用，同事間會互相核對疫苗稀釋時間資料，確保沒出錯，疫苗亦會有最佳期限時間，提醒醫護如超過後不宜使用。

料每日最多可為2,000人接種

港島東醫院聯網服務總監（質素及安全）劉俊穎醫生指，接種疫苗後市民可在休息區休息15分鐘，如有需要可到醫療室，醫療室設有急救用AED機（心臟除顫器）、血壓機、心電圖和氧氣機等，一般頭暈、因緊張引起不適可「瞓平一陣就好啲」，但如出現嚴重過敏，就會盡快打腎上腺素，如出現嘔吐、嚴重心律不正亦會馬上送往東區醫院急症室。劉指現場每日有2名醫生；場地上午工作5.5小時，中間清洗一小時，下午再工作5.5小時，料每日最多可為2,000人接種。

港島東醫院聯網服務總監（基層及社區醫療）康佩玲醫生指，院舍接種計劃由社署統籌，醫管局會因應需求「送外賣」針劑，惟因院舍長者接種過程較繁複，料最多每小時只能為3至4名院友接種。

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