香港經濟正從大陸有求於香港，變成香港有求於大陸。中美關係難以改善，中共當局的經濟乏善可陳，對港股至關重要的南向資金便可能變成涓涓細流，而華爾街的對華投資能持續多久，也無從判斷。如此大環境，香港經濟能「背靠」誰？

特區政府2020/21年度財政赤字攀升至歷史高位，在《財政預算案》之「經濟發展的定位」一節中，其應對方略第一句是「背靠祖國」。近年來香港日益受制於北京，特區當局越是政治上「背靠祖國」，民怨越大；經濟上，香港的外貿在收縮，而經濟支柱證券業正從過去的大陸有求於香港，也變成香港有求於大陸。現在港府所說的「背靠」，其實正變成「依賴」。

香港回歸前，中資股約佔港股市值的一成，十幾年前這個比例已經躍升至六成。可以說，那時香港證券市場已大陸化。幾年前滬港通、深港通開啟，直到今年2月27日，南下資金28,318億元，而北上資金21,236億元，南下比北上多7,000億，形成了內地資金對香港證券市場的「輸血」效應；而這種「輸血」效應尤其集中在過去的一年裏，因為近一年內南下資金（12,320億元）比北上資金（7,177億元）多5,000億。

當然，南下資金裏既包括內地資金，也包括離開大陸的港資和外資，需加以區分。根據筆者查到的資料，港股通以來，內資南下淨流入香港的資金到2019年底累計2,493億；同期包含港資、外資的所有南下資金多於北上資金，香港淨流入是2,000億，與內資南下淨流入數字相比，港資和外資是從香港淨流出，北上博利。也就是說，香港恒生指數的攀升，對內地資金依賴很大。而從過去一年北上資金的動向看，外資北上後多半在大陸A股市場上做長期投資，因此可大致判斷，過去一年來5,000億淨流入的南下資金基本上也是內資，對香港股市的支撐力很明顯，去年港股市場總成交金額中約15%就是內地資金的貢獻。

中共無法「背靠美國」陷困境

今年北京開始收緊銀根，這預示今後南下資金可能相對收縮，將使依賴南下資金的港股面臨壓力。這種局面顯示香港金融業的內資依賴窘境。更大的問題還在於，港股依賴南下資金，最終會受到北京當局自身處境變化的衝擊。

中共在經濟上其實也要「背靠」，靠盜竊來的技術和知識產權，靠通過在華爾街上市圈錢，靠行銷中國經濟勝景的想像吸引美國資金。香港北上資金中的外資主要就來自美國。所以，香港的所謂「背靠祖國」，其實是寄望於北京能「背靠美國」。今年年初北京還在幻想能完全推翻特朗普的對華政策，從而得以依靠拜登，重新在經濟上「背靠美國」。但現在看來，北京的指望似乎落空了。

目前中共對美國的軍事威脅不斷增強，中美兩國軍事上處於冷戰狀態，拜登應美國軍方的要求，成立了美國國防部的對華備戰專門工作組，美軍戰略司令部司令還宣佈，「我們現在不是陷入冷戰，而是比冷戰還嚴重的威脅」。這種情勢下，中美關係很難全面回暖，紐約證交所2月26日開始將中國大型國有石油企業中海油除牌，今後華爾街有限的對華投資可能越來越少。

北京無法「背靠美國」，港股便難以「背靠華爾街」。中美關係現在不利於中共，北京可能脫困嗎？華爾街能讓港股「靠」多久？華爾街不知道，香港特區當局自然沒法知道，它「背靠」的北京更不知道。

程曉農

旅美學者