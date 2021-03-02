【震撼教界】

【本報訊】世界肝病權威專家、72歲的黎青龍教授，或要告別相濡以沫逾半世紀的香港大學。據悉，港大遴選及晉升委員會已否決了黎青龍的續約申請，意味他今年6月完約後，不能再擔任兼職教授。港大醫學院一向敬重黎青龍，有意繼續舉薦他擔任榮休教授，希望他可留在港大，但有醫學界人士認為黎過去一年多次批評林鄭政府死不封關，更身體力行聲援醫護罷工，縱使其資歷、成就完全符合資格，港大也不會給予機會。

記者：于健民

黎青龍16歲以「神童」之姿入讀港大醫學院，1971年加入內科學系工作，今年剛好服務半世紀。黎作育門生逾九千人，包括醫學界立法會議員陳沛然。黎前年70歲時跟隨港大的退休規定，轉為兼職教授，據報薪金由全職時的廿多萬元減至約五萬元，合約期24個月，今年6月完結。一般而言，兼職教授續約沒有特別的年齡或學術成就限制。

料難轉任榮休教授

本報接獲消息指，港大醫學院近日按既定程序，向校方推薦與黎青龍續約，但遭遴選及晉升委員會（USPC）拒絕。據悉校方沒有提出其他可行方法挽留黎，醫學院有意舉薦他為榮休教授，希望黎能繼續留在港大；但成功與否仍需視乎該委員會決定。

據悉，不少港大內科學系及瑪麗醫院內科部人員均對黎不獲續約感到震驚及惋惜，炮轟大學沒有盡力挽留這位港大瑰寶，若他轉投私營市場，將是公營醫療體系的巨大損失。

黎青龍自2013年起先後三次申請延任，2019年因無法逾越大學的70歲退休規定，轉為兼職。有醫學界人士指，黎過去一年多番公開批評林鄭政府死不封關，導致武漢肺炎疫情從不「斷尾」；更曾現身醫管局員工陣線的罷工街站聲援，其敢言行為觸動港大最高層的神經。該人士續指，港大不批准黎續約，表面上依足人事程序；但港大校長張翔去年「安插」背景具爭議的大陸學者宮鵬及申作軍任副校後，多次不批准國際知名學者續約，肅清之勢明顯。尤其張翔去年已拒絕過港大公共衞生學院院長、政府專家顧問福田敬二的續約，今年輪到黎青龍，「其他教授前輩仲肯唔肯講真相呢？只能夠話，我希望肯」。

至於黎能否成為榮休教授？有醫學界人士分析，雖然榮休教授並非受薪或具話語權，但屬一個學者的「至尊級」成就，目前港大氛圍下，料難讓黎「榮休」，「大學未必想出現第二個周永新或者佳日思，佢哋鬧一次政府，輿論可以好大；香港人對『仔爺』（黎青龍）更加愛戴同尊重，佢又肯受訪講自己觀感，可能大學覺得佢係一個風險因子都未定。」

黎盼續教書：義教也可

黎青龍向傳媒表示，相信大學的決定與政治無關，只因他年過70，一般難獲續約。他又稱知悉港大醫學院有意推薦他任榮休教授，而他的心願是繼續教書，即使免費義教也可考慮。

港大發言人表示不會評論個別情況，但指在現行制度下，研究頒授榮休教授的程序，通常在教授臨近退休時才開始。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀指今次事件難免令人聯想2015年法律學者陳文敏獲薦任港大副校長的風波，不排除港大也是考慮黎青龍的言論、立場才不批續約，「但作為醫生、後輩，我覺得黎教授只係敢言，佢嘅說話只係以長者、醫者身份講，唔係涉足政治」，認為校方須公開交代。