【本報訊】被指涉嫌顛覆國家政權被捕、年屆78歲的美籍資深人權律師關尚義（John Clancey）周日續保後，翌日即返回律師樓工作。他接受本報訪問時直言，得知可續保一刻心情複雜，既慶幸可與家人團聚，但又對大批民主派遭檢控傷感，形容港人權狀況已跌入1997年以來「谷底」，但他對香港仍存希望，又以「打波先嚟落雨」廣告鼓勵港人，「可能需要一日、一年，甚至更長的時間，才會停雨，但最終雨還是會停」。

對大批民主派遭檢控傷感

55名因初選被指嫌顛覆國家政權罪的民主派中，關尚義是八名獲續保人士之一，他續保翌日已埋首於律師樓的工作中。他受訪時憶述，獲釋一刻感覺複雜，一方面對能夠與家人共聚感到開心，同時對大批民主派遭檢控感到傷感。對於自己暫時倖免於難，他自言看不透原因，亦不清楚是否與自己美國公民身份有關，「這個要由警方回應」。

由於隨時會被警方檢控，關尚義到警署報到前已知會同事，準備在有需要時可接手他的工作，並笑指：「但他們（同事）對此有些保留，他們寧願有我在這裏工作」。他坦言，無人希望坐監，他亦不例外，但前日報到前已準備好接受任何情況，相信這與自己多年的信念有關：「對我來說，生活並不在於恐懼甚麼將會發生，而是根據你的良心而行，做你覺得正確的事。」

面對政權以初選為藉口試圖以國安法「消滅」民主派，關尚義反問：「為何他們（政府）如此害怕？」即使民主派取得立法會過半數議席，政府仍可與民主派商討合作，「在民主社會下，政治其中一部份，就是透過溝通並取得共識」，坦言對港府認定不可能與民主派合作感到意外。

一直關心香港人權狀況的關尚義不諱言，現時香港人權狀況已跌入1997年以來「谷底（lowest ebb）」，但他希望港人不要失去希望，又引社會福利署「打波先嚟落雨」廣告鼓勵港人，要相信晴天總會來臨，「可能需要一日、一年，甚至更長的時間，才會停雨，但最終雨還是會停」，認為在當前政治氣氛下，港人不能再在街上討論香港未來，亦可在家中、餐廳，與朋友和家人討論未來能為香港做甚麼事。

不少港人為逃避中共打壓，選擇離開香港，持有美國國籍的關尚義卻表明未有計劃離港，原因是自己「真的很愛香港人」，指過去多年為勞工、學生爭取權益、希望令香港變好的民間組織，以至他早於1970起已在港認識老朋友，都是他繼續留港之因，「正正是這些香港人，令我想繼續在香港生活」。

■記者林俊謙