2.28，眾所周知是指台灣在1947年發生的事件，由於戰後光復台灣的國民黨政權不當使用公權力造成民眾死傷，台灣本省人大規模反抗報復，接着政權濫殺濫捕本省精英、平民，實行白色恐怖，掀起省籍衝突的先河。

74年後的2.28，出現了緬甸的「血的紀念日」，這一天緬甸軍隊鎮壓各地示威民眾，共造成23人死亡。香港也在這一天上演了最大規模的「國安白色恐怖」， 47名民主派人士突遭港警以「串謀顛覆國家政權」罪逮捕起訴，引發國際社會關注。

台灣的2.28，近年持續推動轉型正義，有不少關於2.28的專著出版。作家顏擇雅2月28日在網頁推薦了兩本書，說看完都很有感觸。兩書分別是陳翠蓮《重構二二八》與司馬嘯青 《邪惡的開端》。

她說今天台灣學者理解的2.28，已經「不是官逼民反、本省人打殺外省人再遭老蔣派兵無差別屠殺那麼單純。2.28亦有大量的本省人陷害本省人，外省人鬥爭外省人。」

她的感觸之一是「1947年的台灣人真的太單純，太不理解中國政治運作了。我們絕對不能再犯同樣的錯。」

感觸之二是，「台美親善很好，但真的不要太倚靠美國給的安全保障。國家安全，台灣真的要靠自己。2.28之後，美國在道德上與法律上，都應該幫台灣人主持公道，但美國選擇不。我們要記住這個前車之鑑。」

感觸之三是，「我們今日反對統一，絕不只是為了反對戰爭，或反對被中共統治，也是為了反對掠奪與貪腐。」

感觸之四是，「當年本省人裏面最激進的，有些根本是情治單位的線民，他們發言激進是故意的。有這個前車之鑑，我會建議台派，不要別人講話很 『獨』就儍儍相信。」

對今天統派的教訓，是「須知道一國兩制也許帶來表面的和平，卻會是中共在台灣壯大情治組織的開始。這組織不會像你記憶的白色恐怖那樣，只是監視舉報。而是會像2.28時期那樣，刻意煽動滋事再嫁禍，為了羅織外來者侵奪本地人財產的口實。管你統派獨派，被看上了都可能被暗算。」

顏擇雅閱讀後的感觸和提醒，對74年後的新「2.28」也有意義。

「太平山頂望落去老襯數唔晒」，正是香港人和1947年的台灣人同樣單純，在政治上對中國缺乏了解的癥結。馬丁路德金、甘地、曼德拉的和平抗爭之所以成功，是因為他們的對手是尚屬文明、殘暴中仍然有道德底線的政權。換上百年來權爭無底線的政權，真的不要那麼天真啦。

台灣近日面對中共的軍事威脅，島內一直估算拜登政府是否會在軍事上保護台灣。美國前副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）在離任後的首次公開演說中，固然強調美國應以實質行動協助避免台海衝突，但同時也提醒台灣民眾，「必須了解局勢的重要性與危險性，團結支持領袖，做好備戰工作」。也就是說，不倚靠美國出手，有備戰的自強精神，才會得道多助。

感觸三、四、五的意義在於，口頭上講「統」講「獨」，或講「愛國」甚至說「愛黨」，都是表面文章，實際內容就是外來者的「掠奪與貪腐」。掠奪的不僅是財富，更重要的是包括可以支配財富的權力。台灣接受一國兩制，或香港人紛紛表示愛國，不會導致息事寧人，只要被看上就會被暗算，恐怖程度甚至不止於台灣在2.28之後那樣。統派或愛國左派的未來命運如何，中國百年歷史可為殷鑑。

歷史總是不斷重複，權錢色的誘惑，誰可抗拒？「橋唔怕舊，最緊要受」。正如德國哲學家黑格爾所說：「人類從歷史中學到的唯一教訓，就是人類沒有從歷史中吸取任何教訓。」

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李怡