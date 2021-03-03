有啲笑，唔可以亂講！唔計警方起訴47個組織或參與民主派人士，過去呢一、兩年唔少港人因為爭取香港民主自由被囚，失去人身自由；噚日灣仔區議會開會之時，灣仔區議員、自由黨林偉文就將防疫膠板當探監玻璃板，仲叫啲民主派區議員嚟探吓監，而竟然有民主派區議員搭訕，民主派區議員陳鈺琳喺Facebook上載呢段片段，留言：「看在眼內我就真係笑唔出，仲嬲到喊」。

灣仔區議會噚日召開撥款及常務委員會，休會期間，林偉文返緊埋座位嗰陣，突然上演「監獄風雲」，隔住防疫膠板問候坐喺對面位嘅兩位民主派議員張嘉莉同李永財：「點呀？呢排身體點？」；張嘉莉笑住話同屬建制派嘅區議員謝偉俊走咗嘞，叫林：「諮詢吓律師啲意見先啦」，但此舉無阻林偉文「表演慾」，追問「嗰單嘢搞成點？」，又叫佢哋記得嚟探監，李永財就忍唔住答嘴：「OK！探緊。」

相信唔少人睇完條片，一啲都唔覺得好笑，只係覺得好可悲；有網民亦留言叫陳鈺琳唔好嬲，「大家層次唔同」。

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